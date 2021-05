Setor de eventos emite nota defendendo volta às aulas na Bahia

Integrantes do setor de eventos da Bahia emitiram uma nota nesta segunda-feira (10) defendendo o retorno das aulas no estado da Bahia. Segundo os profissionais, a Bahia é o o único estado do país com dificuldade na retomada das aulas.

"O estado e o município estão reunindo esforços, investindo na saúde e adotando todas as medidas necessárias para segurança e preservação da vida na retomada gradual das atividades econômicas e educacionais. A Bahia não pode parar! O retorno às aulas, mesmo que no modelo semipresencial, é fundamental para o desenvolvimento pleno das crianças e para o restabelecimento gradual de todas as atividades econômicas do estado", diz um trecho da nota.

A categoria também afirma que o retorno das aulas no formato semipresencial é possível devido à inserção dos trabalhadores da educação na lista de prioridade da vacina contra a covid-19, com a imunização acontecendo de forma ágil.

"Todas as classes essenciais que foram priorizadas e estão sendo vacinadas, a exemplo dos rodoviários, trabalhadores da limpeza urbana, agentes de segurança e salvamento, dentre outras, seguem com as suas atividades normalmente. Já os trabalhadores da educação, mesmo com todas as medidas e protocolos sanitários e de segurança apontados e implementados pelas autoridades, se negam a retomar as suas atividades semipresenciais", complementa o texto.