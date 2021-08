Sexto membro do Conselho Fiscal do Vitória renuncia

O Conselho Fiscal do Vitória conta agora com apenas um representante. Mais um integrante, o quinto desde o início do mês, deixou o órgão. Paulo Roberto Costa Sá Barreto renunciou ao posto na manhã desta quarta-feira (11). Diante disso, o presidente, Jailson Reis, se tornou o único integrante da entidade.

Na noite da última segunda-feira (9), o conselheiro Helenocrátes Marback de Oliveira Júnior abriu mão do posto. Outros três fizeram o mesmo na semana passada. Em novembro de 2020, o até então vice-presidente do órgão, César Marianetti Braga, também renunciou.

No próximo dia 23, ocorrerá a reunião do Conselho Deliberativo do Vitória. Na ocasião será avaliado entre os conselheiros se as renúncias dos membros do Conselho Fiscal irão inviabilizar a votação da prestação de contas do exercício de 2020.

DENÚNCIA

Também nesta quarta-feira, o Conselho Deliberativo do Vitória recebeu uma denúncia de falsidade ideológica contra o presidente do Conselho Fiscal do Vitória, Jailson Reis. De acordo com a acusação, o mandatário teria se apresentado como advogado sem estar inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).