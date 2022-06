Shakira e Piqué estão se separando após jogador trair cantora, diz jornal

A cantora Shakira, 45, e o jogador Gerard Piqué, de 35, estão se separando depois da cantora descobrir uma traição do atleta do Barcelona, diz o jornal catalão El Periódico.

Segundo a publicação, Shakira flagrou a traição. Piqué já teria saído da casa da família, passando a viver sozinho em um apartamento em Barcelona.

Com o casamento acabando, o zagueiro está aproveitando para curtir festas ao lado de Riqui Puig, colega de time, diz o jornal, afirmando que o atleta foi visto com outras mulheres.

O comportamento de Piqué teria chamado atenção inclusive do elenco do Barcelona, diz o jornal, afirmando que ele está dormindo tarde, mesmo com treinos cedo todo dia.

A última vez que os dois apareceram juntos nas redes sociais foi em março. Depois, Shakira apareceu em viagem com os dois filhos deles, Milan, de 9 anos, e Sasha, de 7, mas sem sinal do marido.

Os dois começaram a namorar na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul - Shakira gravou a música tema daquela edição.