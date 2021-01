Sheila Lemos faz discurso breve e pede orações por Herzem Gusmão

Não foi do jeito que se imaginava. Prefeito reeleito em Vitória da Conquista, 3º maior colégio eleitoral da Bahia, Herzem Gusmão (MDB) não tomou posse do cargo nesta sexta-feira (1), como era imaginado. Isso porque o Mdbista está internado no Hospital Sírio Libanês com coronavírus. Por conta disso, quem tomou posse foi a vice-prefeita do município do sudoeste baiano, Sheila Lemos (DEM).

Sheila fez um discurso breve, em homenagem à mãe de Herzem e pedindo orações pela vida e recuperação do prefeito. Por conta desse fato, Sheila atua como prefeita pelo menos nos primeiros 10 dias de mandato - e esse período pode ser prorrogado a depender das condições de saúde de Herzem Gusmão, que tem 72 anos.

"Peço para que não deixem de orar pela vida de Herzem, para que ele retorne logo a Vitória Da Conquista com saúde. Nós precisamos dele firme e forte", disse a vice-prefeita empossada.

Além de Sheila Lemos, os 21 vereadores da Câmara Municipal de Conquista tomaram posse, entre eles a vereadora mais votada, a também mdbista Lúcia Rocha.

A proposta da gestão Herzem-Sheila, que formaram a coligação "O trabalho tem que continuar", formada pelos partidos Republicanos, PTB, MDB, Podemos, PMB, PSDB e DEM, é de intensificar a fiscalização de medidas contra aglomeração para prevenir a covid-19. Para a vice-prefeita Sheila Lemos (DEM), as ações que foram tomadas ao longo de 2020 fizeram com que Vitória da Conquista se tornasse um exemplo positivo no combate à doença.