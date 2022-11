Shell aposta em biomassa com planta típica do Sertão

Energia do Sertão

A Shell Brasil formalizou uma parceria com a Unicamp para o desenvolvimento do Agave, típico do Sertão Brasileiro, bastante conhecido por aqui na variedade sisaleira, como uma nova fonte de biomassa produtiva, eficiente e competitiva, capaz de capturar e armazenar grandes quantidades de carbono. Com investimento na ordem de R$ 30 milhões, o projeto busca desenvolver a base de uma nova cadeia industrial no país, baseada em cultura adaptada ao semiárido presente no Sertão Brasileiro e cujo potencial produtivo se assemelha àquele encontrado na cana-de-açúcar cultivada em outras regiões do Brasil.

Melhorias e refino

O desenvolvimento do Brave contempla soluções biológicas para a melhoria da produtividade, adaptabilidade e resistência do Agave, assim como a criação, pela primeira vez no mundo, de equipamentos para plantio e colheita do cultivar. Por fim, a parceria prevê a construção de plantas-piloto de processamento e refino da biomassa a serem instaladas na Bahia, convertendo o Agave em biocombustíveis e diversos outros produtos renováveis, como etanol de primeira e segunda gerações e biogás. “Queremos ajudar a criar tecnologia para um novo conceito de produção de bioenergia no país, que pode viabilizar o surgimento de uma nova cadeia industrial colocando o Sertão Brasileiro como potencial polo produtor de biocombustíveis para o mundo, ao mesmo tempo em que ajudamos a desenvolver uma das áreas de maior vulnerabilidade socioeconômica do Brasil”, comenta Alexandre Breda, gerente de Tecnologia de Baixo Carbono da Shell Brasil.

Estratégia global

Com duração prevista de 5 anos, o programa está alinhado à estratégia global da Shell, que tem como pilares centrais alcançar emissões líquidas zero até 2050, respeitar a natureza, impulsionar vidas e gerar valor para os acionistas. Atualmente, a Shell Brasil investe cerca de R$ 600 milhões em projetos de Pesquisa & Desenvolvimento no país, sendo 30% dessa verba destinada a iniciativas para a transição energética, como no caso do Brave.

Haja amor!

A Bahia, com suas praias e natureza, atrai casais de todo o mundo que têm o sonho de se casar em lugares paradisíacos. Arraial D´Ajuda, Trancoso, Itacaré, Salvador, Praia do Forte, Subaúma, Cabrália e tantas outros locais encantam os turistas, movimentando uma economia pujante. Por ano, mais de R$ 500 milhões são movimentados com os casamentos. “Tem festas aqui que chegam a custar R$ 1 milhão, e, nos fins de semana, são seis, oito, dez festas em lugares icônicos da Bahia”, afirma Michele Azevedo, do ICDW Bahia, principal congresso de Destination Wedding do país, que está agendado para acontecer na Ilha dos Frades, de 10 a 14 de abril de 2023.

Selo Ouro

O Grupo Fleury, detentor da Diagnoson a+ na Bahia, foi reconhecido pelo Programa Brasileiro GHG Protocol (PBGHG) e recebeu o Selo Ouro – o mais alto nível de qualificação. O Inventário de Emissões de GEE analisa as atividades de 242 unidades distribuídas pelo país. São Paulo apresenta a maior taxa de emissões (74,6%), seguido por Rio de Janeiro (15,1%), Rio Grande do Sul (3,1%), Bahia (2,4%), Rio Grande do Norte (2,0%), Pernambuco (1,7%), Maranhão (0,6%), Paraná (0,5%) e Distrito Federal (0,1%).

Feliz aniversário

O Salvador Norte completou 12 anos com 43 novas operações até o fim de 2022, sendo 10 delas entre novembro e dezembro. Para comemorar, o shopping realizou a chegada do Papai Noel, com banda e desfile de personagens. Este ano, de forma inédita, o Salvador Norte e o Salvador compartilham o mesmo tema: Toy Story, oferecendo aos clientes um circuito entre as decorações natalinas. “Esperamos um crescimento de 15% de fluxo em relação ao a dezembro de 2021”, completou o superintendente Renato Martins.