Shopping arrecada absorventes para combater a pobreza menstrual

Uma campanha de combate à pobreza menstrual está arrecadando absorventes para serem doados para moradores de comunidades carentes, em Salvador. A ação é desenvolvida pelo Shopping Paralela e integra uma iniciativa nacional da Saphyr Shopping Centers, que engajou todos os empreendimentos que fazem parte do grupo na campanha batizada de #TodosPorElas.

Espaço que vai receber as doações (Foto: divulgação)

A ação vai acontecer durante todo o mês de outubro. O ponto de arrecadação no Shopping Paralela fica no Piso L1, no corredor da C&A, em frente à Viva Gula. Os absorventes arrecadados serão doados para a ONG Mini Gentilezas, responsável pela distribuição para projetos que ajudam pessoas em situação de rua.

O Shopping afirmou que a pobreza menstrual atinge milhões de meninas brasileiras que não têm acesso a produtos de higiene íntima, e que os impactos dessa pobreza refletem no dia a dia dessas garotas que, muitas vezes, faltam à escola, e reforçam a desigualdade social entre homens e mulheres no Brasil. O empreendimento é parceiro do grupo Oxente Meninas (@oxentemeninasgirlup), integrante do movimento global Girl Up Brasil da Fundação das Nações Unidas, voltado à igualdade de gênero.

O estabelecimento lembrou que o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) afirmam que mais de 4 milhões de meninas brasileiras não têm acesso a itens de cuidados menstruais e uma a cada 10 deixa de assistir aulas quando está menstruada.

Outra pesquisa, realizada pelo Girl Up Brasil, que já apoiou mais de 150 grupos de meninas em mais de 20 estados somente no Brasil, aponta que uma a cada quatro adolescentes brasileiras não tem condições financeiras de comprar absorventes. Para dar mais visibilidade ao assunto, as redes sociais do Shopping Paralela vão divulgar informações, que também podem ser obtidas pelo site https://portuguese.girlup.org/.