Shopping Barra abre temporada primavera verão com principais tendências da moda

A nova temporada de moda Primavera-Verão 2021/2022 já chegou no Shopping Barra. Com o tema “Vista-se de si”, o empreendimento inaugurou a exposição conceitual Barra Fashion Expo Renascer, na Praça Central.

Inspirada no conceito “Renascer”, a campanha do Barra Fashion conta com os modelos Adilson Silva, vencedor do Beleza Black, maior concurso de beleza negra do Norte e Nordeste do país, e Lorena Lopes revelada no Meraki Models, projeto social da Base Comunitária do Calabar, e vencedora do Garota BSC 2019.

A exposição ainda trará 'looks' de 50 marcas apresentados por lojistas do shopping que abordarão as principais tendências de moda da nova temporada, nos quesitos: roupas, calçados e acessórios.

“Para apresentar as novas coleções, traremos ilhas demarcando nos looks uma explosão de cores nas tendências desta nova coleção”, comenta Karina Brito, gerente de Marketing do Barra. “O conceito de ‘renascer’ está presente em todos os ambientes, como convém ao momento atual, já que o verão 2022 promete renovar planos, sonhos e a esperança”, acrescenta.

O tema ‘Vista-se de si’, busca apelar para a autenticidade das pessoas e a ideia de auto aceitação. “Somos diversos e plurais, por isso procuramos traduzir isso na nossa campanha. Desde a escolha do tema até a seleção dos modelos”, explica Karina Brito.

Com apenas 19 anos, Adilson Silva já foi vencedor do Beleza Black e protagonista de uma história contada pelo CORREIO. Atualmente, ele é patrocinado pelo Shopping Barra e está com uma viagem marcada para São Paulo em outubro deste ano. Lá, ele busca expandir seu portfólio e conseguir a chance de desfilar na São Paulo Fashion Week, maior semana de moda do Brasil.

Já Lorena Lopes, 23 anos, foi vencedora do concurso Garota BCS 2019. O concurso faz parte do projeto de passarela da Base Comunitária do Calabar (BCS/Calabar), o Meraki Models, apoiado pelo Shopping Barra desde 2019.

Produzida por Almir Jr. e Marcelo Gomes, a exposição começa nesta terça-feira (31) e vai até o dia 12 de setembro. E já no dia 03 de agosto, um evento especial apresentará uma exposição em homenagem ao design de jóias Carlos Rodeiro, figurinha carimbada do Barra Fashion.