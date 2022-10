Shopping Bela Vista realiza ação gratuita para o Dia das Crianças; veja programação

O Shopping Bela Vista realiza uma ação gratuita para o Dia das Crianças, com oficinas culturais, música, contação de histórias e teatrinho até o dia 12 deste mês. A inciativa conta com oficinas sensoriais para quem tem perda da visão e contação de histórias com tradução em libras.

Confira a programação:

Dia 05 de outubro (quarta) - Visita de crianças de 2 a 10 anos da escolinha Aconchego, do bairro de São Marcos (15h). Já na sessão das 16h, serão 20 crianças da APAE, do bairro de Coutos.

Dia 06 de outubro (quinta) - Visita da Escola Municipal Antônio Euzébio, localizada no Cabula (15h). Às 16h, será a vez das crianças carentes convidadas através da Voz do Subúrbio Paripe (@avozdosuburbio) assistirem à apresentação.

Dia 10 (segunda) - Visita dos alunos da Escola Municipal Epaminondas Berbert Castro, de Pernambués (15h). Na sessão das 16hs será a vez de crianças da APAE - Pituba e da Clínica Assistiva TEA.

Dia 11 (terça) - As duas sessões (15h e 16h) serão para as crianças da Escola Fênix Lima, do Lobato.

((galeria))