Shopping em Lauro de Freitas tem evento neste fim de semana sobre adoção de pets

O Parque Shopping Bahia realiza neste fim de semana (12 e 13) o evento Meu Pet no Parque, que contará com uma programação com atividades dedicadas para “pais e mães” de pet, pessoas interessadas em adotar e profissionais engajados na causa animal.

O evento contará com um espaço temático, lounge receptivo para os animais e seus tutores, além de um balcão informativo com profissionais que darão orientações sobre cuidados com os animais.

Nos dois dias do evento, haverá ações de incentivo a pet terapia e a adoção responsável de cães e gatos, além de uma equipe de profissionais que estará disponível para conversar e tirar dúvidas sobre o tema.



“Essa ação foi pensada principalmente para incentivar a adoção e os cuidados com os animais, reforçando o posicionamento pet friendly do Parque Shopping. O evento é voltado para todos os integrantes da família e isso inclui os pets, que são bem-vindos no nosso shopping”, ressalta o gerente de marketing Marcus Aguiar.

A ação Meu Pet no Parque é uma parceria entre o Parque Shopping, o Instituto de Responsabilidade e Investimento Social (IRIS), a Rede de Mobilização Pela Causa Animal de Lauro de Freitas (REMCA) e seus profissionais parceiros.

No shopping, próximo à praça de alimentação, será disponibilizada também a Urna TAMPET, uma caixa para depósito de tampinhas de garrafa e lacres de latas. Todo material coletado será convertido em recursos para o pagamento de cirurgias veterinárias dos animais assistidos pela Rede de Mobilização Pela Causa Animal de Lauro de Freitas (REMCA).

Confira a programação completa:

12/02 – Sábado

13h às 19h - Evento de Adoção Pet.

13h30 às 14h - Bate-papo sobre a proteção animal em Lauro de Freitas.

14h às 14h30 – Bate-papo sobre Direito Animal com o tema: animais em condomínio e como denunciar maus tratos.

14h30 às 15h – Bate-papo sobre guarda responsável e prevenção em saúde animal.

16h às 16h30 – Bate-papo sobre enriquecimento ambiental e comportamental.

13h às 19h - Balcão informativo.

13h às 19h - Espaço Interativo.



13/02 – Domingo

13h às 18h - Evento de Adoção Pet.

13h30 às 14h - Bate-papo sobre a proteção animal em Lauro de Freitas.

14h às 14h30 – Bate-papo sobre animais silvestres com o tema: Preservação da nossa fauna e cuidados com os silvestres.

14h30 às 15h – Bate-papo sobre o mundo felino.

16h às 16h30 – Bate-papo com educador comportamental.

13h às 18h - Balcão informativo.

13h às 18h - Espaço Interativo.



Serviço:

O que? Meu Pet no Parque

Como? Evento de Adoção de Pets, Bate-papo e espaço Interativo para pets e seus tutores

Quando? 12 e 13 de fevereiro

Onde? Piso L3, Varanda/corredor próximo à praça de alimentação, no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas

Entrada Gratuita