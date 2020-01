Shopping gastronômico no Centro Histórico deve ficar pronto em 2022

Esta semana, uma matéria publicada na coluna do dia 18.8.2018, cujo título era 'Centro Histórico vai Ganhar Shopping Gastronômico com Oito Restaurantes', voltou a circular com força nas redes sociais e nos grupos de mensagens como se fosse atual. Diante da quantidade de compartilhamentos, decidimos procurar o empresário Antônio Mazzafera, responsável pelo empreendimento, para saber como anda o projeto que, lá em 2018, ele afirmou que a previsão de conclusão era de dois anos, ou seja, deveria estar ficando pronto este ano. Segundo Mazzafera, o Palacete do Tira Chapéu, construído em 1914, continua em obras. “Por tratar-se de um prédio histórico, tombado pelo patrimônio, o processo de restauro tem um ritmo mais lento, tudo tem que ser feito com muito cuidado, em função da delicadeza da arquitetura, mas as obras continuam acontecendo internamente”, diz.

Segundo o empresário, a primeira fase da obra, que consiste na recuperação da estrutura interna e nos detalhes decorativos, já foi concluída. “Como esta fase acontece no interior do imóvel, as pessoas não percebem, mas estamos trabalhando normalmente e, logo, passaremos para a segunda fase que consiste no reforço estrutural do imóvel, na recuperação da fachada, do telhado etc”, conta.

O empresário afirma que o projeto já está com todas as licenças em dia e acredita que este ano, deverá sair o financiamento, já que toda a primeira fase foi feita com recursos próprios. “O projeto contará com oito restaurantes, e está caminhando no ritmo normal de recuperação de um equipamento histórico. Acreditamos que teremos um impulso este ano e a previsão é de que fique pronto entre os próximos 18 meses a dois anos”, diz.