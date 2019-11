Shopping Itaigara promove evento para troca de livros; veja como participar

Está cheio de livros que já leu e não sabe o que fazer com eles? Nas próximas segunda (11), terça (12) e quarta (13), o Shopping Itaigara promove um evento que promoverá a troca do material entre leitores de todas as idades.

O ‘Troca Troca de Livros’ acontecerá na Praça de Alimentação e tem parceria com a Faculdade Batista Brasileira. Para participar, basta levar seu livro para o local e trocar por algum outro que estiver numa estante que será montada no shopping.

A ação, que visa incentivar e valorizar o acesso à leitura, terá ainda lançamento de livros, palestras, bate-papos com autores, oficina de brinquedos, contação de histórias e muito mais.

Confira a programação:

Dia 11/11 (segunda – feira)

9h - Bate-papo com autor - Relançamento do livro Lei de Arbitragem com Professor Matheus Lins.

10h - Lançamento do livro Receitas Sustentáveis: sob o olhar de estudantes de gastronomia da FBB.

11h30 - Colorir & relaxar: momentos de descontração com a pedagoga Soraia Teixeira.

18h30 - Diálogo formativo: roda de conversa sobre educação, cultura e poesia com Prof. Daniel Barbosa e Jucineide Carvalho.

Dia 12/11 (terça – feira)

9h - Diálogo formativo: oficina de brinquedos, brincadeiras e contação de histórias com a Profª Maria Luiza Laborda e Profª Soraia Sousa.

11h - Colorir & relaxar: momentos de descontração com a Pedagoga Soraia Teixeira.

15h30 - Roda de conversa com a autora Manoela Ramos, escritora do livro Confissões de Viajante.

18h30 - Palestra 'A importância da leitura ativa', com Weberson Alves, Coaching Integral Sistêmico.

Dia 13/11 (quarta – feira)

11h – Palestra ‘Saúde do Idoso’.

14h30 - Contação de histórias e oficina de balões com Greise Silva.

16h - Bate-papo com Ilustrador de livros infantis Heitor Neto.

18h30h - Palestra 'Feminismo e Gênero' com Professora Elizabete Oliveira.

Serviço

O que: ‘Troca Troca de Livros’

Onde: Praça de Alimentação do Shopping Itaigara, 2º piso

Quando: Dias 11, 12 e 13 de novembro, das 9h às 21h