Shopping realiza entrega de presentes para 600 crianças

Uma manhã de sábado especial para mais de 600 crianças de nove instituições sociais de Salvador. Em uma confraternização na Cidade da Luz, em Pituaçu, as crianças receberam presentes de Natal das mãos do Papai Noel. A festa teve direito ainda a animação da turma do Tio Paulinho. A ação Estrelas do Bem foi promovida pelo Salvador Shopping.

Na campanha, os clientes ‘adotam’ crianças das instituições por um dia, escolhendo presentes. E, no evento, os participantes encontram as crianças e realizam a entrega dos presentes pessoalmente. “É um trabalho gratificante e o diferencial está em encontrar a criança escolhida e ter oportunidade de fazer a entrega à sua estrelinha, estreitando o laço afetivo e gerando empatia com o público”, reforçou Fabiano Mehmeri, coordenador de Desenvolvimento Socioambiental do Grupo JCPM. Segundo ele, foi a sétima edição da iniciativa.

Pela primeira vez na ação, a participante Tâmara Alverga reuniu a família: “Gostei bastante da iniciativa e é emocionante estar aqui, ver o brilho nos olhos das crianças. Eu adorei. Trouxe meu filho e meu esposo para participar. Adotamos duas crianças”, contou.

Papai Noel e Tio Paulinho animaram a festa da meninada (Foto: Roberto Abreu/Divulgação)

Felipe Benzota também reuniu a família para participar da campanha. Ele é parceiro do Estrelas do Bem. “Temos a satisfação de participar desde a primeira edição. É o momento que viemos receber carinho, amor e retribuir tudo isso. Vivenciamos essa bela oportunidade de dar uma pausa nos nossos compromissos diários para participar de uma ação que muda o dia dessas pessoas. Saímos daqui renovados para continuar ajudando o próximo”, disse o sócio-diretor da Agência Filuca, responsável pelo Salvador Bus, que conduziu os participantes até a instituição.

As entidades contempladas foram: Caasah, Centro de Cultura e Arte Pai João, Centro Nova Semente, Creche Escola Futura Geração, Instituição Beneficente Conceição Macêdo - IBCM, Instituição Lar Irmã Benedita Camurugi, Lar da Criança, Lar Pérolas de Cristo e Organização de Auxílio Fraterno – OAF.

A voluntária Andrea Marques se emocionou durante o evento, no qual presenteou uma das crianças. “Só da gente poder fazer o bem, distribuir o amor, mostrar que existe esperança e que existem pessoas interessadas em ajudar, já é maravilhoso”, pontuou.

Ticiane Nascimento, 15 anos, foi uma das presenteadas do Lar Pérolas de Cristo: “Essa foi a segunda vez que participei e foi muito legal. Um momento de conversar e tirar fotos. Gostei muito dos presentes, ganhei um vestido e o cartão-presente de uma loja”, comemorou.