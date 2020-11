Shoppings recebem Hemoba e fazem campanha para incentivar doação de sangue

O Dia Nacional do Doador de Sangue é celebrado nesta quarta-feira (25) o Salvador Shopping vai marcar a data com uma parceria com a Fundação Hemoba, a Árvore da Solidariedade. Começando hoje e até o sábado (28), o público pode conferir a árvore de natal interativa com histórias de pessoas que precisam ou já precisaram de transfusão de sangue, ao lado do posto fixo de coleta da Hemoba, no piso G1. A ideia é faze ruma campanha para conscientizar as pessoas da necessidade de doar sangue, especialmente durante a pandemia, em que houve queda.

No Salvador Norte, também é possível doar sangue, em uma unidade móvel que está no Estacionamento Extreno. O órgão está fazendo uma força-tarefa pela solidariedade com o objetivo de conseguir doadores e melhorar a cobertura aos hospitais da Bahia que têm demandado mais bolsas para transfusões de sangue. Os atendimentos são realizados de segunda a sábado, das 11h às 19h.

Para doar sangue, o voluntário deve estar em boas condições de saúde, sem sintomas virais, pesar mais de 50 quilos, estar bem alimentado e ter entre 16 e 69 anos incompletos.

SERVIÇO

Árvore da Solidariedade

Onde: Praça de Serviços – Piso G1 do Salvador Shopping;

Período: 24 a 28 de novembro de 2020;

Funcionamento: segunda a sábado, das 11h às 21h; domingo, das 12h às 21h;

Visitação gratuita

Unidade fixa - Hemoba

Onde: Piso G1 do Salvador Shopping;

Período: indeterminado

Funcionamento: segunda a sábado, das 11h às 19h;

Ação social

Unidade fixa e móvel - Hemoba

Onde: Piso L1 e Estacionamento Externo do Salvador Norte Shopping;

Período: indeterminado

Funcionamento: segunda a sábado, das 11h às 19h;

Ação social