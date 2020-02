Shoppings têm desconto de até 70% para atrair clientes após Carnaval

Passada a época das compras de final de ano, as vendas do varejo caem. Somado a isso, o Carnaval leva as pessoas para a avenida deixando os shoppings vazios. Para driblar a queda no fluxo de clientes e, consequentemente, no faturamento, as lojas apostam nas promoções. Em alguns estabelecimentos, os descontos chegam a 70%.

Uma das lojas com as melhores ofertas, a Elementais possui peças selecionadas com 50% de desconto e o cliente ainda pode ganhar mais 40% de abatimento na compra de três peças. “Essas promoções são boas para incentivar a volta do cliente ao mercado após o Carnaval”, diz o vendedor da loja do Salvador Shopping, Tiago Santos.

A maior parte dos descontos está nos setores de calçados, vestuário e variedades, como mochilas. Nessa quarta e quinta-feiras, o CORREIO esteve no Salvador Shopping, no Shopping da Bahia e no Shopping Bela Vista. Em todos, grande parte das lojas estava com algum tipo de promoção. Localizada no Shopping da Bahia, a loja de acessórios Carolina Costa tem até 70% de desconto. Lá, um colar folheado a ouro com zircônia que custava R$ 139,80 sai por R$ 41,94.

A vendedora Camila Ginja afirma que o mês de fevereiro conseguiu atingir 30% das vendas do Natal. A loja de acessórios está oferecendo as ofertas para se preparar para a troca de estoque, que acontece em março.

Confira galeria com produtos na promoção

Sandália de salto vermelha (Arezzo - Shopping Barra) de R$ 239 por R$ 119,9 (50%) Vestido listrado (Stroke - Shopping Barra) de R$ 359 por R$ 251,3 (30%) Óculos de sol vermelho Coca-Cola (Óticas Opção - Shopping Bela Vista) de R$ 199 por R$ 100 (49,74%) (Marina Hortélio/CORREIO) Armações Corolla (Óticas Opção - Shopping Bela Vista) de R$ 350 por R$ 175 (50%) (Marina Hortélio/CORREIO) Mochila Hay Up (Koffer -Salvador Shopping) de R$ 135,86 por R$ 72,78 (46%) (Marina Hortélio/CORREIO) Sapato Social Marrom (CNS - Salvador Shopping) de R$ 439 por R$ 179 (59%) (Marina Hortélio/CORREIO) Camisa social cinza (M.Officer - Salvador Shopping) de R$ 299,9 por R$ 98,9 (56,9%) (Marina Hortélio/CORREIO) Guarda-roupa casal Sofia (Magazine Luiza - Shopping da Bahia) de R$ 1299 por R$ 599 (53%,8%) (Marina Hortélio/CORREIO) Pulseira folheada a ouro com zircônia (Carolina Costa - Shopping da Bahia) de R$ 289,8 por R$ 86,94 (Marina Hortélio/CORREIO) Conjunto camiseta e short masculino (Lilica e Tigor - Salvador Shopping) de R$ 264 por R$ 132 (50%) (Marina Hortélio/CORREIO) Tênis Lyte Trainer (Asics - Salvador Shopping) de R$ 399,99 por R$ 199,99 (50%) (Marina Hortélio/CORREIO) Camisa floral (Colombo - Shopping Bela Vista) de R$ 129 por R$ 79,99 (37,99%) (Marina Hortélio/CORREIO) Camiseta verde RVCA (Mahalo -salvador Shopping) de R$ 110 por R$ 55 (50%) (Marina Hortélio/CORREIO) Rasteira oncinha (Via Mia - Salvador Shopping) de R$ 159 por R$ 79,5 (50%) (Marina Hortélio/CORREIO) Blusa azul Cativa Kids (Leader - Shopping da Bahia) de R$ 25,99 por R$ 9,99 (61,59%) (Marina Hortélio/CORREIO) Vestido estampado (Lilica e Tigor - Salvador Shopping) de R$ 367 por R$ 183,5 (50%) (Marina Hortélio/CORREIO) Relógio (Moov.watches - Shopping da Bahia) de R$ 180 por R$ 144,9 (19,5%) (Marina Hortélio/CORREIO) Liquidificador Mondial (Preçolandia - Salvador Shopping) de R$ 169,9 por R$ 118 (30%) (Marina Hortélio/CORREIO) Camisa Polo branca e preta (M.Officer - Salvador Shopping) de R$ 229,9 por R$ 89,9 (60,8%) (Marina Hortélio/CORREIO) True Whey Protein Hidrolisado e Isolado (Mundo Verde - Salvador Shopping) de R$ 230,95 por R$ 207,85 (10%) (Marina Hortélio/CORREIO) Óculos rosa (Fuel - Salvador Shopping) de R$ 99,9 por R$ 49,95 (50%) (Marina Hortélio/CORREIO) Alpargata cinza (Arezzo - Salvador Shopping) de R$ 179,9 por R$ 89,9 (50%) (Marina Hortélio/CORREIO) Boneca little Mommy Fala Comigo (Ri Happy - Salvador Shopping) de R$ 299,99 por R$ 149,99 (50%) (Marina Hortélio/CORREIO) Alpargata amarela (Red's - Shopping Bela Vista) de R$ 100 por R$ 50 (50%) (Marina Hortélio/CORREIO) Ventilador Turbo oito pás Mondial (Preçolandia - Salvador Shopping) de R$ 234,9 por R$ 174,9 (25,5%) (Marina Hortélio/CORREIO) Short floral (Mahalo - Salvador Shopping) de R$ 79,9 por R$ 47,94 (40%) (Marina Hortélio/CORREIO) Sapatênis branco e marrom (CNS - Salvador Shopping) de R$ 329 e por R$ 179 (45,5%) (Marina Hortélio/CORREIO) Vestido verde (Elementais - Salvador Shopping) de R$ 489 por R$ 244,5 (50%) (Marina Hortélio/CORREIO) Camisa oficial do Bahia jogo 3 (Casa do Tricolor - Shopping Bela Vista) de 239,9 por R$ 189,9 (20%) (Marina Hortélio/CORREIO) Vestido preto bordado (IO - Shopping Bela Vista) de R$ 358 por R$ 149,9 (58%) (Marina Hortélio/CORREIO) Colar folhado a ouro cravejado com zircônia (Carolina Costa - Shopping da Bahia) de R$ 139,80 por R$ 41,94 (Marina Hortélio/CORREIO) Kit estojo, mochila e lancheira da Bela e a Fera (Zona Franca Gift Shop - Shopping da Bahia) de R$ 528,8 por R$ 371 (29,8%) (Marina Hortélio/CORREIO)

Alguns estabelecimentos aproveitaram o Carnaval para vender produtos muito procurados para a folia. Essa foi a estratégia das Óticas Opção, do Shopping Bela Vista. A loja reduziu em R$ 99 os preços dos óculos de sol da marca Coca-Cola - agora todos custam R$ 100. “O pessoal compra muito óculos de sol em fevereiro. Muita gente compra para o Carnaval”, afirma a gerente Carina Mota. As armações da marca Corolla estão com 50% de desconto.

No verão soteropolitano, um ventilador é uma bela ajuda. A Preçolandia do Salvador Shopping entrou na Quarta Elétrica e abaixou o preço dos seus produtos. Lá, um ventilador turbo com oito pás da Mondial sai de R$ 234,90 por 174,90.

Paloma Bittencourt, 23, sempre está atrás de promoções. Ela reconhece que é consumista: “Eu gosto de comprar e sempre aproveito a promoção para dar uma renovada no guarda-roupa”. Para a engenheria Beatriz Novais, as promoções fora de época são boas já que ela só compra quando acha um produto com desconto. “Mas eu tenho que achar bonito”, ressalta.

O turista de Porto Seguro Adilson Santos, 23 anos, reconhece que as promoções chamam atenção.

“O desconto incentiva a comprar. Quando está explícito que tem promoção no lugar, chama mais minha atenção”, diz.

Ele foi ao Salvador Shopping para passear antes de voltar para a cidade natal. A ideia não era fazer compras, mas o estudante estava dando uma olhada nos óculos da Fuel. A loja está com 50% de desconto e é possível comprar um óculos da marca por R$ 49,95.

O coordenador regional da Associação Brasileira de Shoppings Centers (Abrasce), Edson Piaggio, afirmou que a ideia de fazer uma promoção logo após o Carnaval funciona bem para incentivar as compras dos turistas, como Adilson. Piaggio ressaltou que as promoções de fevereiro são uma decisão de cada estabelecimento.

Pela incerteza do mercado, o Sindicato dos Lojistas do Comércio da Bahia (Sindilojas) não determina uma expectativa de vendas para o período após o Carnaval. “Os casos de coronavírus, a instabilidade política e a alta do dólar influenciam no comportamento do consumidor. Por isso, estamos sem muito entusiasmo quanto às vendas”, explica o presidente Paulo Motta.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro