Sikêra Jr briga ao vivo como repórter: 'Cala a boca'; vídeo

O apresentador Sikêra Jr brigou ao vivo com um repórter durante o Alerta Nacional, da RedeTV!, da sexta-feira (22). A confusão aconteceu ao tratar do caso do zagueiro Renan, do Red Bull Bragantino, que foi preso por se envolver em um acidente que terminou com a morte de um motociclista. O jogador assumiu que dormiu ao volante e tinha sinais de embriaguez, segundo a polícia.

O repórter Edie Polo foi chamado para falar detalhes da ocorrência e tentou defender Renan, afirmando que conhece o jogador. Sikêra não gostou e cortou o colega para criticá-lo.

"Eu fico até meio emocionado porque eu, particularmente, conheço Renan. Você sabe da minha paixão pelo Palmeiras... Eu conheço todo o ambiente lá, é complicado. Já falei diversas vezes com Renan, é um menino do bem, só que se envolveu aí... Sabe... Mas não sabe se é um vício, enfim…", considerou Edie. Renan é atleta do Palmeiras e está emprestado ao time de Bragança Paulista.

Sikêra não gostou do comentário. "Pode parar! Eu entendo a sua paixão pelo time, pelo que você quiser, mas vai a merda pra essa merda de comentário aqui que 'eu conheço', 'que é um bebezinho de 20 anos'. Ele fez uma merda. Não é a primeira...", cortou.

O apresentador não deixou o repórter continuar a falar. "Cala a boca que eu estou falando. Eu não quero nem saber de sua paixão pelo Palmeiras, isso é problema seu. Eu vou tirar você do ar, pode tirar", pediu o apresentador. Ele foi atendido.

Depois, Sikêra retomou as críticas. "20 anos é o cacete. 20 anos faz menino, 20 anos mata. Pensa nas filhas da mulher lá que ele deixou órfãs… Que isso… Vai a merda. Matou, matou! Não quis fazer teste do bafômetro, por quê?", questionou.

Veja: