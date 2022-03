Silvia Abravanel manipula roleta e interfere em prêmio de criança no Bom Dia & Cia

A apresentadora Silvia Abravanel está sendo acusada de interferir de propósito no prêmio que seria dado a uma criança que participou do Bom Dia & Cia, no SBT, nesta quarta-feira (30). A filha “número 2” de Silvio Santos girou a roleta, mas forçou a parada no valor de R$ 400, impedindo o menino de receber uma quantia maior.

Após a criança participar do quadro, apresentadora perguntou qual prêmio ela gostaria de ganhar. Sincero, o garotinho gritou: “Luccas Neto!”. Foi possível ouvir a mãe falando que os brinquedos do youtuber não estavam entre os presentes ofertados.

De repente, a ligação caiu. Silvia, então, decidiu pela criança qual seria o presente e rodou a roleta premiada com força. Porém, a filha de Silvio usou as mãos para diminuir a velocidade e interromper o giro. Dessa forma, o objeto parou em R$ 400.

Nas redes sociais, telespectadores acusaram Silvia de ter trapaceado e prejudicado a criança, que provavelmente ganharia mais dinheiro se a roleta continuasse girando.

Além de quantias que vão de R$ 100 a R$ 900, a roda do Bom Dia & Cia tem prêmios mais valiosos, como videogames, tablets e notebooks.

Assista ao trecho em que Silvia Abravanel manipula a roleta do Bom Dia & Cia: