Silvio Santos decide tirar Bom Dia & Cia do ar no SBT após 28 anos

Um dos programas mais tradicionais da grade do SBT irá deixar a televisão. O Bom Dia & Cia, voltado para programação infantil, já deixará a emissora na próxima segunda-feira (4). Com isso, sua edição derradeira será nesta sexta (1).

Em seu lugar, de acordo com o colunista Fefito, entra o "Primeiro Impacto", das 6h às 12h. Logo em seguida, irão ao ar o "Notícias Impressionantes" e séries.

Ainda de acordo com o colunista, Silvia Abravanel, atual apresentadora, já foi avisada da decisão nesta tarde e deverá ganhar um programa aos sábados. O horário e o formato devem ser desenvolvidos nas próximas semanas. Ela tem à sua disposição a faixa da manhã ou da noite.

O "Bom Dia" já teve apresentadoras como Eliana e Jackeline Petkovic e revelou nomes como Priscilla Alcântara, Yudi Tamashiiro e Maisa. Era o último programa infantil entre as maiores emissoras abertas do país. Está no ar há 29 anos, desde 1993.

Nos últimos meses, contava com cada vez menos desenhos e viu sua audiência ficar em torno dos dois pontos.

No SBT, no entanto, há quem acredite que a decisão, aprovada por Silvio Santos, pode ser revertida em algum momento.