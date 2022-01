Simm oferece 35 vagas de emprego nesta terça-feira (01)

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) disponibiliza 35 vagas de emprego em Salvador, nesta terça-feira (1º).

Os candidatos deverão acessar o site (clique aqui) para agendar o atendimento a partir das 17h30. (Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento)

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via whatsapp; a escolha é no momento do agendamento.

Veja ofertas:

Almoxarife (Vaga temporária)

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, desejável conhecimento no sistema MV.

Salário: 1.653,70 + benefícios

5 Vagas

Eletricista

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, desejável curso NR-10

Salário: 1.568,00 + benefícios

4 Vagas

Auxiliar Administrativo

Ensino superior completo em Administração, 6 meses de experiência, requisito imprescindível: experiência no ramo de transporte

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

Auxiliar Contábil (estágio)

Ensino superior em Ciências Contábeis incompleto (estar cursando entre o 4º e o 6º semestre a noite), sem experiência, conhecimento do pacote office

Salário: Bolsa: 827,48 + benefícios

2 Vagas

Auxiliar de Limpeza (Servente de Limpeza)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

Atendente Comercial

Ensino médio completo, 6 meses de experiência recente, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e experiência ou como Vendedor ou como Consultor de Vendas.

Bolsa: a combinar + benefícios

1 Vaga

Repositor de Mercearia

Ensino médio completo, 6 meses de experiência recente, requisitos imprescindíveis: Ter disponibilidade de horário e para trabalhar em Pituba e Corredor da Vitória

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

Repositor de Hortifrut

Ensino médio completo, 6 meses de experiência recente, requisitos imprescindíveis: Ter disponibilidade de horário e para trabalhar em Pituba e Corredor da Vitória

Bolsa: a combinar + benefícios

1 Vaga

Cozinheiro de restaurante

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

Doceira

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

Engenheiro Civil (estágio)

Ensino superior incompleto em Engenharia Civil (estar cursando a partir do 6º semestre a noite), sem experiência, requistos imprescindíveis: CNH B, Conhecimento com Autocad

Bolsa: 1.200,00 + benefícios

1 Vaga

Técnico de Edificações

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: Curso de Técnico de Edificações, CNH B, Conhecimento com Alvenaria de pedra e Drenagem

Salário: 2.626,80 + benefícios

1 Vaga

Recepcionista de Laboratório (vaga para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível Conhecimento de Informática

Salário: a combinar + benefícios

2 Vagas

Passador de roupas em calandra (máquina industrial)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível Conhecimento de Informática

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

Assistente de Licitação

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, Conhecimento de Informática

Salário: 1.800,00 + benefícios

1 Vaga

Auxiliar administrativo (estágio)

Ensino superior cursando Administração ou Gestão em recursos humanos a partir do 1º semestre, sem experiência, conhecimento em Informática.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

Supervisor de Lavanderia

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: a combinar + benefícios

3 Vagas

Mecânico em Motores Elétricos e Bombas

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

Bobinador de Motores Elétricos

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: a combinar + benefício

1 Vaga

Auxiliar Pessoal

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: Excel intermediário, experiência com Sistema de Departamento de Pessoal e Conhecimento e vivência atualizados com E-social

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

Auxiliar Mecânico De Refrigeração

Ensino médio completo, 3 meses de experiência, desejável CNH AB.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

Mecânico De Manutenção De Ar Condicionado

Ensino médio, 3 meses de experiência, desejável CNH AB.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga