Simm oferece mais de 300 vagas de emprego para esta segunda-feira (19)

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-Obra (Simm) oferece 317 vagas de emprego para esta segunda-feira (19). Os candidatos deverão acessar o site (clique aqui) para agendar o atendimento, a partir das 17h30.

Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via whatsapp; a escolha é no momento do agendamento.

VAGAS

Auxiliar de Higienização Hospitalar

Ensino fundamental incompleto, 6 meses de experiência, imprescindível experiência na área de higenização hospitalar

Salário R$1.280,29 + benefícios

267 Vagas

Enfermeiro

Ensino superior completo - Enfermagem, 3 meses de experiência, imprescindível ter COREN atualizado.

Salário R$3.300,00 ( 36horas semanais ) + transporte

6 Vagas

Auxiliar de Compras

Ensino superior completo em Administração, Getsão de Negócios e afins, 6 meses de experiência, imprescindível conhecimento com pacote office

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Atendente de Delicatessen

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro da Graça

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Doceira ( VAGA EXCLUSIVA PARA O PROGRAMA SIMM MULHER )

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisito imprescindível: vivência na produção de salgados

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Operador de Caixa

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Marceneiro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível experiência com movéis planejados.

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Auxiliar de cozinha

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, desejável ter trabalhado em cozinha hospitalar.

Salário R$1.313,00 + benefícios

1 Vaga

Lavador de veículos

Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência, dispobilidade para trabalhar em Lauro de Freitas.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Preparador de veículos

Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência, dispobilidade para trabalhar em Lauro de Freitas.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Atendente de Comercial ( VAGA EXCLUSIVA PARA O PROGRAMA SIMM MULHER )

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, conhecimento em informática, imprescindível ter trabalhado com vendas.

Salário a combinar + benefícios

3 Vagas

Terapeuta ocupacional

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter Formação em Terapia Ocupacional.

Salário R$2.722,72 + benefícios

1 Vaga

Vendedor Externo

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, Conforme a Nova Lei Trabalhista a contratação será por MEI, imprescindível CNH A e moto prória

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Açougueiro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Coordenador de restaurante

Ensino médio completo, 6 de experiência, requisitos imprescindíveis: Conhecimento no Pacote Office e experiência na área

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Vendedor de veículos

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível boa dicção, conhecimento em Informática e ter trabalhado com vendas de veículos.

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Açougueiro

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

Salário R$1.401 + benefícios

12 Vagas

Recepcionista de Hospital ( vaga exclusiva para pessoas com deficiência )

Ensino médio completo, 3 meses de experiência, imprescindível boa dicção e conhecimento em informática.

Salário R$1.449,00 + benefícios

3 Vagas

Porteiro ( VAGA EXCLUSIVA PARA O PROGRAMA SIMM MULHER - PCD)

Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível boa dicção e conhecimento em informática.

Salário R$1.313,09 + benefícios

3 Vagas

Auxiliar de limpeza ( vaga exclusiva para pessoas com deficiência )

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário R$1.240,00 + benefícios

3 Vagas

Maqueiro ( vaga exclusiva para pessoas com deficiência )

Ensino médio completo, sem meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Auxiliar de limpeza ( vaga exclusiva para pessoas com deficiência )

Ensino médio completo, 3 meses de experiência.

Salário R$1.313,09 + benefícios

1 Vaga

Auxiliar administrativo ( vaga exclusiva para pessoas com deficiência )

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, conhecimento em Informática

Salário R$1.257,0 + benefícios

1 Vaga

Auxiliar de limpeza ( vaga exclusiva para pessoas com deficiência )

Ensino médio completo, 3 meses de experiência .

Salário R$1.313,09 + benefícios

1 Vaga

Atendente de telemarketing ( vaga exclusiva para pessoas com deficiência )

Ensino médio completo, 3 meses de experiência, imprescindível conhecimento em informática e boa dicção.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga