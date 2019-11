Sinais de alerta de risco de deslizamento são acionados em seis localidades de Salvador

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) informou que vai acionar o Sistema de Alerta e Alarme de pelo menos seis localidades, na manhã desta terça-feira (26). Desde segunda-feira (25), Salvador enfrenta fortes chuvas, com casos de alagamento.

Segundo a Codesal, serão acionados os alarmes das seguintes localidades: Baixa de Santa Rita, Calabetão, Bom Juá, Vila Picasso,Voluntários da Pátria e Baixa do Cacau.

Das regiões medidas pela prefeitura, o Bom Juá recebeu o maior índice de chuvas. Nas últimas 72 horas, a localidade registrou um acumulado de 176 mm de chuva. Desse total, 151,2 mm foram registrados apenas nas últimas seis horas.

Logo em seguida, vêm Calabetão e São Caetano, na Baixa do Cacau, com 158 mm e 156,2 mm nas últimas 72 horas. Já na manhã desta terça-feira, entre 8h e 9h, o bairro que mais choveu foi a Liberdade - o índice chegou a 84,8 mm.

Quando acionado, o sistema desses bairros dispara as sirenes de alerta que fazem parte do do Plano Preventivo de Defesa Civi. Depois do acionamento os moradores precisam sair de suas casas e se dirigir a uma escola municipal determinada como ponto de encontro.

Os sistemas de alarme foram anunciados em 2016, em quatro áreas que foram consideradas “prioritárias” pela prefeitura, na época: a Rua Baixa de Santa Rita, em São Marcos; a Rua Coronel Pedro Ferrão, na Baixa do Fiscal; a Rua Henrique Mamede, no Alto da Terezinha; e a Rua Henrique Marques, no Marotinho (Bom Juá) – onde quatro pessoas morreram em 2015 após deslizamentos de terra provocados pela chuva.

A primeira vez que houve acionamento do alarme do Bom Juá foi em abril do ano passado, quando fortes chuvas atingiram a cidade.