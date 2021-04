Sindicato dos professores diz que só volta às aulas com vacinação de profissionais

O sindicato dos professores afirmou nesta sexta-feira (23) que a categoria só vai voltar às salas de aula quando todos os trabalhadores de Educação estiverem vacinados. Hoje, a prefeitura de Salvador anunciou a volta às atividades presenciais para o dia 3 de maio.

A direção da Associação dos Professores Licenciados do Brasil – Bahia (APLB-BA) participou da reunião na manhã de hoje com o prefeito Bruno Reis, o secretário de Educação Marcelo Oliveira e representantes do governo que definiu a volta. “Achei muito positiva a reunião, mas não abrimos mão, pois a luta do sindicato é em defesa da vida. Aulas presenciais só com a imunização de todos os profissionais em Educação”, diz Rui Oliveira, coordenador-geral da APLB.

Segundo Rui, na tarde de hoje a direção estadual do sindicato vai se reunir para discussão e depois deve agendar uma deliberação com toda categoria para que a entidade tenha um posicionamento unificado.

A vacinação de professores começou pelos profissionais da eduação infantil, mas ainda está em etapa inicial em Salvador.

Esquema da volta

No retorno, as escolas vão funcionar presencialmente de segunda a sexta. Os alunos da rede municipal vão frequentar as escolas em dias alternados: segunda, quarta e sexta em uma semana e, na semana seguinte, na terça e quinta. Esse rodízio vai garantir o cumprimento de carga horária igual para todos os alunos.

Nos dias em que não tiverem aulas presenciais, os alunos vão realizar atividades como aula online, aulas pela TV, estudos dirigidos e atividades impressas.

Os protocolos obrigatórios também foram divulgados. Tanto para as escolas públicas, quanto para as privadas, será exigido o uso de máscaras, acesso às instituições com controle de fluxos, organização de horários para evitar aglomerações no acesso entre outras coisas.

Quanto à semana de acolhimento, a prefeitura definiu que acontecerá exclusivamente para alunos matriculados e os alunos devem ser escalonados em grupos por dia. Além disso, todas as atividades devem garantir a execução do protocolo sanitário.