Sindicato lidera combate à Covid-19 em Santo Antônio de Jesus

O Sincomsaj – Sindicato do Comércio Varejista de Santo Antonio de Jesus dá exemplo de atuação no combate ao coronavírus, liderando ações em prol dos empresários do comércio e de toda a sociedade. Desde o início da pandemia, o sindicato tem apoiado e orientado as empresas de Santo Antonio de Jesus quanto aos decretos municipais. Campanhas de utilização e doação de máscaras, atualizações constantes sobre os decretos através de visitas in loco e a compra coletiva de 500 litros de álcool gel 70% foram algumas das medidas preventivas já realizadas na cidade com cerca de 100 mil habitantes. Além disso, a partir do dia 18 de maio, estão programadas blitzes nas empresas do comércio, a fim de fiscalizar e orientar acerca dos cumprimentos dos decretos da Prefeitura.

Para diminuir as aglomerações nas filas dos bancos e lotéricas de Santo Antônio de Jesus, o Sincomsaj firmou uma parceria com a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura Municipal, com o apoio da MMA Internet e Sistemas, instalando um “Balcão de orientação para Auxílio Emergencial”. “Com isso estamos conseguindo otimizar e acelerar o atendimento através do balcão de orientações, que faz uma triagem dos serviços desses cidadãos. Essa é uma ação replicada e formatada através do projeto piloto do Shopping Itaguari e agora instaurada na Praça Padre Mateus, no centro da cidade”, explica o presidente do sindicato, Herivaldo Nery.

Ao lado das entidades empresariais parceiras (CDL local e ACESAJ), o sindicato tem trabalhado em parceria com a Prefeitura local, a CaAixa Econômica, o Sesc e o Senac.