Síndrome da Cabana: O desafio de resgatar o direito de voltar à rua após a pandemia

Estudantes do ensino médio da rede estadual de educação em Salvador se sentem pressionados por dois medos: de um lado, a volta às aulas presenciais, reiniciadas na segunda (26) e o risco de se contaminar com a covid-19; e, do outro, a pressão pelo prazo curto para se preparar para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021, marcadas para novembro, daqui a menos de quatro meses.

Em Tóquio, a ginasta norte-americana Simone Biles, 22, uma das estrelas mundiais do esporte, também sucumbiu à pressão. Se em Salvador, poucos estudantes compareceram ao primeiro dia de aula; no Japão, a atleta desistiu de competir, na quarta (28), temendo o impacto da Olimpíada em sua saúde mental.

Nos dois casos, o dos estudantes baianos que faltaram aula por se sentirem inseguros – a vacinação ainda não chegou no grupo de 18 anos e nem em quem tem menos idade - e o da atleta que desistiu da medalha de ouro, os efeitos psicológicos da pandemia são parte da explicação.

Síndrome da Cabana (saiba mais no final do texto) é o nome dado a esse receio paralisante de sair de casa depois de longos períodos de isolamento. Uma escola, mesmo que com todos os protocolos, e uma Olímpiada, com delegações do mundo inteiro, podem parecer ameaçadoras para quem se ‘acostumou’, depois de quase um ano e meio de distanciamento social, a interagir só com a própria família.

Movimento de volta às aulas presenciais na rede estadual foi abaixo do esperado (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Embora muitos saiam de casa desde a chegada da covid-19 ao Brasil, em março de 2020, porque suas atividades profissionais não pararam e nem permitiam home-office, a verdade é que, quanto mais gente se vacina, mais os serviços voltam ao normal e mais gente volta a circular nas ruas, o que pode intimidar quem está cumprindo o isolamento à risca.

Em um primeiro momento, o desconfinamento pode provocar crises agudas de estresse, inclusive com sintomas físicos. Ao menos é o que dizem especialistas da Associação Brasileira de Psiquiatria e da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática. Nos primeiros meses do isolamento, as duas entidades haviam alertado que a retomada da convivência em grupo e a reocupação das ruas não seria fácil e tão natural para todas as pessoas, que muitas precisariam de ajuda profissional para vencer a Síndrome da Cabana.

Simone Biles, em entrevista após desistir de Tóquio, confirmou ser difícil para ela competir nessa Olimpíada, ou seja, nos jogos da pandemia. Além das pressões do esporte, o medo de se contaminar e a própria atmosfera, com as máscaras e protocolos, foram demais para ela lidar.

Por aqui, as escolas que estão acolhendo esses adolescentes duplamente pressionados pelo vírus e pelo Enem, também precisam dar atenção à saúde mental dos estudantes.

SAIBA MAIS: SÍNDROME DA CABANA*

O que é - A Síndrome da Cabana é um quadro de ansiedade aguda gerada quando, após longos períodos de confinamento, uma pessoa precisa deixar o ambiente doméstico para as tarefas diárias e interagir com outras pessoas;



A história - O termo foi descrito pela primeira vez nos anos 1900, por conta das pessoas que passavam longos períodos em isolamento, em campos de caça situados em lugares remotos. Ao voltarem para o convívio social, elas não se adaptavam;



O que causa - Fobia de sair de casa e/ou se relacionar com outras pessoas; picos de estresse e ansiedade com sintomas como taquicardia e dor no peito; insegurança e angústia; desequilíbrio do ciclo de sono



Como evitar - Cuide da saúde mental; busque apoio psicológico se perceber que o receio de sair gera crise de ansiedade; caso ainda não tenha, adote uma rotina diária, dividindo o tempo das tarefas domésticas, do trabalho/estudo e das atividades de lazer; evite a armadilha do 'Se'... (e se eu me contaminar, e se eu perder o emprego...). É importante ser prevenido contra o coronavírus, mas não crie barreiras que podem paralisar sua vida;

*Fonte: Associação Brasileira de Medicina Psicossomática

Simone disse sentir 'o peso do mundo nos ombros' (Foto: Reprodução/Instagram)

ATO DE CORAGEM

"Temos que proteger nossas mentes e nossos corpos e não apenas sair e fazer o que o mundo quer que façamos, Simone Biles"

Ginasta norte-americana de 22 anos, ao desistir da final por equipes e da competição individual de ginástica artística na Olimpíada de Tóquio, alegando precisar se afastar para cuidar de sua saúde mental.

