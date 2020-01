Sisu: Ufba divulga edital com mais de 4 mil vagas em cursos de graduação

O ano virou e as primeiras oportunidades de 2020 começaram a surgir. A Universidade Federal da Bahia (Ufba) divulgou a lista das vagas que serão preenchidas através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). São 4.492 possibilidades, em 88 cursos de graduação oferecidos pela instituição no primeiro semestre, e mais 1.532 vagas em 37 opções de curso no segundo período.

Para participar do processo seletivo 2020.1, o candidato deverá fazer a inscrição no Portal do Sisu, de 21 a 24 de janeiro. O Ministério da Educação (MEC) informou que o resultado será publicado no dia 28 deste mês.

O Sisu é o sistema informatizado do MEC por meio do qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Quem tirou zero na redação ou ainda não concluiu o Ensino Médio não poderá concorrer as vagas pelo programa. Em 2019, o Enem teve 5,1 milhões de inscrições em todo o Brasil, sendo 395 mil apenas na Bahia. A abstenção foi de 23,1%. O resultado individual da edição de 2019 será divulgado no dia 17 de janeiro.

Vagas

Os cursos com o maior número de vagas para o primeiro semestre de 2020 na Ufba são BI em Humanidades em Salvador (Bacharelado/ Noturno), com 300 oportunidades, e BI em Artes em Salvador (Noturno), BI em Ciência e Tecnologia em Salvador (Noturno) e BI em Saúde em Salvador (Noturno), cada um com 200 vagas. Já as graduações com menos vagas são Biotecnologia (Noturno/ Salvador), Comunicação/ Jornalismo (Salvador), Comunicação/ Produção em Comunicação e Cultura (Salvador), Dança (Licenciatura/ Noturno), Fonoaudiologia (Salvador), Geofísica (Bacharelado/ Salvador), Geografia (Lic. e Bach/ Salvador), e Oceanografia (Bacharelado/ Salvador), com 24 vagas, cada um deles.

Quando as inscrições do Sisu começarem, no dia 21 de janeiro, o candidato deverá especificar em ordem de preferência, as opções de cursos e turno. Depois, a modalidade de concorrência, podendo optar por disputar uma das vagas reservadas por categorias (cotas) ou tentar uma chance através das vagas destinadas à ampla concorrência. O edital com os detalhes sobre as oportunidades de ingresso na Ufba já pode ser consultado no site da instituição. O CORREIO listou a quantidade de vagas por curso.

Os candidatos precisam ficar atentos porque durante o período de inscrição, uma vez por dia, o Sisu calcula a nota de corte. Ela serve como um termômetro que ajuda o estudante a saber se ele tem chance de ficar entre os selecionados. Essa conta é feita com base no número de vagas disponíveis e no total dos candidatos inscritos no curso, por modalidade de concorrência.

Mudanças

Quem pretende disputar uma das vagas dos cursos de graduação da Universidade Federal da Bahia (Ufba) através das cotas de renda oferecidas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) precisa redobrar a atenção. Este ano, a instituição vai adotar apenas o Cadastro Único para Programas Sociais (Cad Único) para a análise de renda dos candidatos. O programa é um instrumento do Governo Federal que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda.

Essa medida ajuda a reduzir a burocracia porque dispensa a entrega do conjunto de documentos comprobatórios exigidos em anos anteriores. Mas os candidatos que não possuírem esse cadastro não poderão se inscrever no Sisu Ufba utilizando as modalidades de cotas por renda per capita, de até um salário mínimo e meio.

Para se inscrever no Cad Único é preciso procurar um Centro de Referência em Assistência Social no município (CRAS) e solicitar o cadastramento. Serão registradas informações como características da residência, identificação de cada pessoa, escolaridade, situação de trabalho e renda, entre outras. O programa permite que o governo conheça melhor a realidade socioeconômica dessa população.

A execução do Cad Único é de responsabilidade compartilhada entre o governo federal, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Em Salvador existem 23 unidades (veja no quadro).

Após o resultado do Sisu, o estudante terá que efetuar a Pré-Matricula Online através de um formulário no site www.ingresso.ufba.br. Essa fase da matrícula é obrigatória para todos os candidatos convocados.

Quem não preencher o documento perderá a vaga. Para aqueles que se auto declaram negros, será necessário participar da etapa de checagem da veracidade da autodeclaração como Pessoa Negra (Preta ou Parda), em data específica.

O edital divulgado pela Ufba estabelece que o candidato selecionado pela reserva de vagas (cotas), em qualquer modalidade, deverá comprovar também ter cursado integralmente todo o Ensino Médio em escola pública, em cursos regulares ou no âmbito da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Confira a lista de Cursos / e as vagas para o 1º semestre

Administração - Salvador 64

Arquitetura e Urbanismo - Noturno - Salvador 36

Arquitetura e Urbanismo - Salvador 96

Arquivologia - Noturno - Salvador 36

Arquivologia - Bacharelado - Salvador 36

BI em Artes - Noturno – Salvador 200

BI em Artes - Salvador 100

BI em Ciência e Tecnologia - Noturno – Salvador 200

BI em Ciência e Tecnologia - Diurno - Salvador 100

BI em Humanidades - Bacharelado - Noturno - Salvador 300

BI em Humanidades - Bacharelado - Salvador 100

BI em Saúde - Noturno – Salvador 200

BI em Saúde - Diurno - Bacharelado - Salvador 100

Biblioteconomia e Documentação - Salvador 48

Biotecnologia - Noturno - Salvador 24

Biotecnologia - CAT - Vitoria da Conquista 36

Ciência da Computação - Bacharelado - Salvador 36

Ciências Biológicas - Bacharelado - Vitória da Conquista 36

Ciências Biológicas - Salvador 36

Ciências Contábeis - Noturno - Salvador 40

Ciências Contábeis - Salvador 44

Ciências Econômicas - Salvador 72

Ciências Sociais - Lic. e Bach - Salvador 48

Computação - Licenciatura - Noturno - Salvador 36

Comunicação - Jornalismo - Salvador 24

Comunicação - Produção em Comunicação e Cultura - Salvador 24

Dança - Licenciatura - Noturno – Salvador 24

Dança - Salvador 36

Direito - Noturno - Salvador 70

Direito - Salvador 80

Educação Física - Licenciatura - Salvador 36

Enfermagem - Salvador 40

Enfermagem - Vitoria da Conquista 32

Engenharia Civil - Salvador 72

Engenharia de Agrimensura e Cartográfica - Bacharelado - Noturno - Salvador 36

Engenharia de Computação - Noturno - Salvador 36

Engenharia de Controle e Automação de Processos - Noturno - Salvador 36

Engenharia de Minas - Salvador 40

Engenharia de Produção - Noturno - Salvador 36

Engenharia Elétrica - Salvador 36

Engenharia Mecânica - Salvador 36

Engenharia Química - Salvador 36

Engenharia Sanitária e Ambiental - Salvador 36

Estatística - Bacharelado - Salvador 48

Estudos de Gênero e Diversidade - Bacharelado - Noturno - Salvador 40

Farmácia - Noturno - Salvador 36

Farmácia - Vitoria da Conquista 32

Farmácia - Salvador 56

Filosofia - Lic. e Bach. - Salvador 40

Física - Licenciatura - Noturno - Salvador 32

Física - Lic. e Bach. - Salvador 40

Fisioterapia - Diurno - Bacharelado - Salvador 36

Fonoaudiologia - Salvador 24

Gastronomia - Bacharelado - Noturno - Salvador 36

Geofísica - Bacharelado - Salvador 24

Geografia - Licenciatura - Noturno - Salvador 32

Geografia - Lic. e Bach. - Salvador 24

Geologia - Salvador 40

História - Licenciatura - Noturno - Salvador 36

História - Lic. e Bach. - Salvador 40

Letras Vernáculas - Licenciatura - Noturno - Salvador 36

Letras Vernáculas - Lic. e Bach. - Salvador 36

Letras Vernáculas e Língua Estrangeira Moderna - Licenciatura - Salvador 36

Licenciatura em Ciências Naturais - Salvador 48

Língua Estrangeira - Inglês/Espanhol - Licenciatura- Noturno - Salvador 36

Língua Estrangeira Moderna ou Clássica - Lic. e Bach.- Salvador 36

Matemática - Lic. e Bach. - Salvador 48

Matemática - Licenciatura - Noturno - Salvador 36

Medicina - Salvador 64

Medicina - Vitória da Conquista 36

Medicina Veterinária - Salvador 60

Museologia - Salvador 32

Nutrição - Salvador 40

Nutrição - Vitoria da Conquista 32

Oceanografia - Bacharelado - Salvador 24

Odontologia - Salvador 48

Pedagogia - Licenciatura - Salvador 36

Psicologia - Diurno - Bacharelado - Vitória da Conquista 36

Psicologia - Formação de Psicólogo - Salvador 36

Química - Lic. Bach. e Quím. Industrial - Salvador 32

Química - Licenciatura - Noturno - Salvador 36

Saúde Coletiva - Noturno - Salvador 27

Secretariado Executivo - Bacharelado - Salvador 32

Serviço Social - Bacharelado - Salvador 36

Sistemas de Informação - Bacharelado - Noturno - Salvador 36

Transporte Terrestre: Gestão de Transporte e Trânsito - Noturno - Salvador 45

Zootecnia - Salvador 36