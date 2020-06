Site especial inicia as homenagens ao centenário de Norberto Odebrecht

Norberto Odebrecht (foto: Eduardo Moody/divulgação)

Como forma de iniciar as celebrações em torno dos 100 anos que o empresário Norberto Odebrecht completaria no dia 09 de outubro de 2020, a Fundação Odebrecht acaba de lançar um site especial que reúne fatos históricos, registros e depoimentos sobre o fundador do Grupo Odebrecht. No portal (norbertoodebrecht100anos.com.br), há também, um vídeo-arquivo, onde Norberto explica como saldou as dívidas do pai, em 1940, e solidificou os conceitos de descentralização, delegação planejada, parceria e partilha de resultados.

A página é a primeira das inúmeras ações que serão realizadas durante os próximos meses para destacar a trajetória do empresário, que faleceu aos 93 anos, em 2014, no Hospital Cárdio Pulmonar, em Salvador.

“O legado deixado por Norberto Odebrecht segue vivo e pulsante em todas as nossas ações. Essa campanha, portanto, não é apenas um resgate histórico, mas uma prova de que os seus ensinamentos nos fortalecem e que o seu exemplo nos guia na busca do propósito de ajudar a construir uma sociedade mais harmônica e com igualdade de oportunidades para todos”, nos disse Fabio Wanderley, Superintendente da Fundação Odebrecht.

Bruno Dantas (foto: reprodução/redes sociais/Gabriela Biló)

Poder

O Ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), o baiano Bruno Dantas, irá julgar, como relator, as contas do Presidente Jair Bolsonaro na próxima quarta-feira. Em conversa exclusiva com o Alô Alô Bahia, Dantas foi enfático: “Estou pronto para julgar e continuar fiscalizando a boa aplicação dos recursos públicos em favor dos cidadãos”.

Ademar Lemos Júnior (foto: divulgação)

Responsabilidade social

Com o auxílio de líderes comunitários, o Grupo LemosPassos, especializado em refeições coletivas, está oferecendo 300 refeições por dia, desde o início de abril, a famílias do Bairro da Paz, Cajazeiras 11 e D. Avelar Brandão Vilela, em Salvador. “Entre os beneficiários estão famílias que precisam de assistência, com pessoas em situação de desemprego, vendedores ambulantes e prestadores de serviços que estão impedidos de trabalhar devido à pandemia”, nos disse Ademar Lemos Júnior, presidente do Grupo Lemos Passos.

Romantismo

Para comemorar o Dia dos Namorados, Daniel Boaventura faz live especial, na véspera (dia 11), com repertório baseado nos grandes sucessos de Frank Sinatra. O show online será a partir das 19h, com transmissão através do YouTube. O cenário escolhido foi o teatro Sheraton WTC, em São Paulo, e o cantor baiano estará acompanhado por 30 pessoas, entre equipe de produção e banda e, para não correr o risco de contágio, todos farão o teste da Covid-19, antes e no dia da apresentação. A live é uma iniciativa da MedLevensohn, empresa que produz e distribui produtos e serviços para promover a saúde e o bem-estar.

Manoel Beato (foto: Jefferson Coppola)

Curso online

Considerado o melhor sommelier do país, Manoel Beato, do Grupo Fasano, está oferecendo um curso online para quem quer aprender mais sobre vinhos nesta quarentena. Divididas em cinco módulos, as 29 aulas serão gravadas em vídeos, que ficarão disponíveis durante um ano, para que possam ser revistas. Para saber mais detalhes, basta acessar o site unbouncepages.com/vinhos-360.

Encontro marcado

O arquiteto Marlon Gama garante boas risadas para quem assistir a live que irá fazer, na próxima segunda-feira, às 18h, com Caroline Celico. O profissional dará dicas, de forma espirituosa, dos aspectos que devem mudar no morar após a pandemia do novo coronavírus. Marlon, que tem passado a quarentena em sua residência, em Salvador, também vai falar sobre bom e mau gosto na decoração. A transmissão será feita no Instagram através dos perfis @marlongama e @cacelico.

Novidade

O La Boutique Café Caraíva, casa hotel em Caraíva (no sul da Bahia), de propriedade do jornalista Leandro Mazzini, vai inaugurar, em dezembro, o bangalô Raiô, que será todo em madeira ecológica. Além disso, o hotel também ganhará três novos ofurôs às margens da praia.

La Casserole (foto: divulgação)

Tradição

Um dos restaurantes franceses mais tradicionais de São Paulo, o La Casserole, que fica no Largo do Arouche, completou 66 anos. A comemoração foi feita com a distribuição de 6.600 refeições aos mais necessitados, ainda mais em tempo de coronavírus. O bistrô, que está sem funcionar desde 20 de março, com a decretação do isolamento social, acaba de ganhar um calçadão, no qual os proprietários sonham em espraiar mesas que darão direto para o colorido Mercado das Flores, do outro lado da rua.

Reabertura

O Txai Resort, em Itacaré, no Sul da Bahia, reabrirá a partir de 1º de julho. O hotel de luxo preparou uma série de medidas para garantir a saúde e a higiene dos hóspedes e colaboradores.