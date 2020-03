Site pornô libera assinaturas de graça para pessoas em quarentena por coronavírus

Com a população reclusa e se comunicando, praticamente, apenas pela internet, o governo da Itália anunciou uma quarentena obrigatória em todo o país para reduzir o impacto da pandemia de coronavírus. Diante da situação emergencial, o Pornhub resolveu contribuir para que os italianos fiquem em casa: o site pornô está oferecendo assinaturas premium gratuitas de seu conteúdo adulto.

A cortesia vale, a princípio, para este mês de março, sem inserir informações de seu cartão de crédito.

O Pornhub também vai doar uma porcentagem de todos os seus recursos da Modelhub – uma subsidiária que ajuda os criadores a vender conteúdo – para hospitais locais.

“O Pornhub decidiu doar sua receita de março do Modelhub para ajudar a Itália a superar a emergência. Para manter se manter em casa durante essas semanas, você poderá acessar o Pornhub Premium gratuitamente durante todo o mês, sem a necessidade de um cartão de crédito”, diz o comunicado do site.

Além de fechar todas as lojas, com exceção de supermercados e farmácias, a Itália está introduzindo multas e penas aos cidadãos que desobedecem a quarentena.

Quem sair do isolamento sem um bom motivo pode enfrentar até três meses de detenção e/ou uma multa 2.500 euros.

De acordo com médicos e especialistas em saúde, a melhor forma de evitar a doença e suprimir seu contágio é cobrindo a boca e o nariz com o antebraço ao espirrar, evitando aglomerações e o contato com pessoas infectadas, e lavando as mãos com frequência.