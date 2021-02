SMS amplia pontos de vacinação da Covid-19 para profissionais de saúde não cadastrados

A partir desta sexta-feira (5), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), ampliará os pontos de vacinação destinados aos trabalhadores da saúde que não estiverem cadastrados na lista disponibilizada no site saude.salvador.gov.ba.br. A medida tem a intenção de desafogar o serviço, que registrou alta procura no primeiro dia de estratégia com a inclusão dos novos profissionais.

Os interessados devem buscar o atendimento exclusivo nos drivers-thru da Faculdade Bahiana de Medicina, no bairro de Brotas e na Universidade FTC, na Avenida Luís Viana Filho (Paralela). A FTC também será ponto para a vacinação convencional, para pedestres.

O trabalhadores deverão apresentar os dois modelos de declaração disponibilizados no site (Veja aqui) da SMS e o último contracheque.

O secretário da pasta, Leo Prates, pediu que os trabalhadores auxiliem o órgão para evitar aglomerações nos locais. “A cada dia que passa a gestão analisa a situação de cada local para trabalhar em ações que vão aprimorar o serviço, vamos ampliar para evitar tumultos, no entanto, é preciso que cada um esteja atento as regras. É de grande interesse da gestão que todos sejam protegidos o quanto antes para que vidas não sejam perdidas, além de reduzir os impactos no sistema de saúde com as internações por conta da pandemia”, esclarece.