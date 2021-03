Só de máscara: GCM mantém fiscalização do Jardim de Alah ao Parque dos Ventos

A orla entre o Jardim de Alah e o Parque dos Ventos não está como antes. A região, onde muitos soteropolitanos vão praticar exercícios, principalmente depois do fechamento das academias pelo lockdown, virou motivo de preocupação para a gestão municipal e, desde quinta-feira (11), ganhou três pórticos iguais aos instalados na Barra pela Guarda Civil Municipal (GCM).

O objetivo é fiscalizar o uso de máscara do povo que anda, corre ou pedala por lá e distribuir o item para quem estiver sem a proteção. E não precisa ficar por muito tempo no local para ver que a preocupação tem suas razões. No meio da maioria que utiliza a máscara, há uma pequena parcela de cidadãos que não fazem uso de um dos principais itens de prevenção à covid-19.

Muitos aceleram o passo ou a corrida perto dos postos da GCM para não serem abordados. Tem até os que vão para a pista, perto dos carros, para ficar longe da orientação e acabam escapando. Para estes, que põe em risco a saúde dos outros, as coisas devem endurecer a partir de segunda-feira (15), quando a abordagem que, até então, é apenas orientativa, passará a impedir a circulação dos que ignorarem o uso de máscara sob qualquer justificativa.

Pessoas se exercitam na região entre o Jardim de Alah e o Parque dos Ventos (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Quem não faz o uso de máscara alega sempre que não conseguiu se adaptar ao uso do item durante as atividades físicas. Edileuza de Oliveira, 67 anos, não quis dizer a profissão, mas conversou com a reportagem sobre os motivos para não usar a máscara no local. Ela disse que os riscos são menores em área com muita circulação de ar, mas é a própria máscara que minimiza a possibilidade de contaminação em áreas assim. "A máscara é muito importante, eu sei disso, mas eu, desde o começo da pandemia, não faço o uso na orla, quando estou fazendo exercícios. Com esse mar e esse vento, não tem risco e ela atrapalha na corrida", justificou Edileuza.

Edileuza não faz uso de máscara durante, mas teve que colocar ao passar por um pórtico (Foto: Bruno Wendel/CORREIO)

Uma jovem, que preferiu não revelar seu nome, também foi parada na abordagem e precisou pegar a máscara da Guarda Civil, mas a tirou poucos metros depois de passar pelo posto. Ela se defendeu afirmando que não conseguia correr com o item. "Eu não estou certa, claro que eu sei disso, mas é que eu me sinto muito fatigada quando estou fazendo exercícios com máscara e por isso não consigo usar. Se eu colocar a máscara, não consigo correr", disse.

Além das queixas pela dificuldade de respiração, tem quem não use máscara porque ainda acredita que fazer atividade físicas ao ar livre sem máscara não traz risco de contaminação. Caso de Paulo Lôbo, 64, advogado que só colocou a máscara depois de ser abordado pelos agentes da GCM, mas admitiu que a ação é necessária. "Eu não uso a máscara porque ando sozinho, sem companhia. A informação que eu tenho é que a possibilidade de contaminação em uma caminhada como essa é quase impossível. Mas entendo que os pórticos são necessários porque tem gente que não vem sozinho, conversa com pessoas e se arrisca muito mais", falou.

Ação preventiva

A ação com os pórticos não tem data para acabar e acontecerá diariamente de 7h às 20h com três portais - sendo um no gramadão do Jardim de Alah, um na entrada principal do Centro de Convenções e outro já no Parque dos Ventos. Isso é o que garante Maurício Lima, diretor de Segurança Urbana da GCM. "Não tem data, não tem tempo para que a ação seja finalizada. Enquanto perdurar esse momento crítico da pandemia, ela vai permanecer lá e na Barra. É que, após o fechamento das academias, aquela região ficou muito movimentada. Isso é até uma medida que foi solicitada pelo prefeito Bruno Reis, que passou por lá e viu a necessidade de instalação dos pórticos", explicou.

O CORREIO recebeu da GCM o balanço do dia dos portais de controle na área. Segundo a assessoria da Guarda, nessa sexta-feira (12), 20 agentes se revezaram nos pórticos, destribuíram 130 máscaras e não registraram nenhuma ocorrência das 6h às 20h.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro