Só falta assinar: Anselmo Ramon realiza exames médicos no Vitória

Alguns detalhes separam o atacante Anselmo Ramon do Vitória. Revelado nas categorias de base do maior rival do rubro-negro, o atacante de 30 anos esteve nesta quinta-feira (9) na Toca do Leão para fazer os exames médicos antes de assinar contrato. Nesta temporada, Anselmo Ramon defendeu o Guarani, próximo adversário do Vitória na Série B.

O atleta tem contrato com o Bugre até o próximo dia 30 de maio e disputou as duas partidas do Guarani na Série B. Ele sofreu com muitas lesões na temporada passada e por conta disso só entrou em campo em sete oportunidades, marcando dois gols. Já em 2019 foram seis jogos e nenhum gol feito.

Campeão brasileiro pelo Cruzeiro de Marcelo Oliveira em 2013, foi no time mineiro que Anselmo Ramon viveu o seu melhor momento na carreira somando 83 jogos e 25 gols nas três temporadas que disputou pela Raposa.

Ele também tem passagens no futebol asiático com três temporadas no futebol chinês e uma no japonês, além de uma passagem rápida pela Romênia entre 2010 e 2011. Já no Brasil, além de Guarani e Cruzeiro, o atacante jogou por Avaí, Rio Branco-SP, Oeste, Cabofriense e Itaúna.



*com supervisão do editor Herbem Gramacho