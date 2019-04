Sob nova presidência, quatro diretores de David deixam o Vitória

Na manhã desta quinta-feira (25), primeiro dia do seu retorno ao Vitória, o presidente Paulo Carneiro, eleito na véspera, já fez alterações significativas no quadro de funcionários do rubro-negro.

Quatro diretores acertaram o desligamento de suas funções. São eles Anderson Nunes, do marketing, Roberto Dantas, do jurídico, Eduardo Costa, que dirigia as categorias de base, e Renato Câmara, do financeiro.

Todos haviam sido contratados pelo antigo presidente, Ricardo David. Segundo apurado pelo CORREIO, os quatro abriram mão de seus direitos rescisórios em comum acordo com o novo dirigente.

Apesar de deixarem o clube, todos os ex-diretores se colocaram à disposição para auxiliar os membros da equipe de transição, que estão ajudando Paulo Carneiro neste primeiro momento a tomar ciência do estado do Vitória.

No caso do marketing, por exemplo, o ex-diretor do setor, Ricardo Nery, vai auxiliar na transição. Em breve, um novo nome deve ser anunciado para gerir a pasta.