Sob o comando de Ricardo Amadeu, Vitória treina sem Iury e Carlos

Já sob o comando do técnico interino Ricardo Amadeu, o elenco do Vitória treinou na manhã desta sexta-feira (22), no CT da Portuguesa, em São Paulo. A atividade visou os preparativos para o jogo contra o Ypiranga-RS, que será disputado no domingo (24), às 18h, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, no Rio Grande do Sul, válido pela terceira rodada da Série C do Brasileiro.

Colocado no posto de forma provisória após a demissão de Geninho, Ricardo Amadeu reuniu o grupo para uma conversa antes de iniciar o treinamento. Depois do papo, fez um trabalho tático dividido em duas etapas. Na primeira, ele treinou saída de bola e marcação com o campo reduzido. Depois, ajustou a construção de jogadas ofensivas com o campo aberto.

O lateral esquerdo Guilherme Lazaroni e os meias Dionísio, Miller e Gabriel Santiago participaram da atividade. Eles não estavam relacionados na derrota por 3x0 para o Fortaleza, na última quarta-feira (20), pela terceira fase da Copa do Brasil, mas viajaram para se juntar à delegação em São Paulo.

Dionísio e Miller não puderam atuar porque já defenderam o Atlético de Alagoinhas no torneio nacional. Gabriel Santiago e Guilherme Lazaroni estão à disposição após se recuperarem de lesão. Este último, inclusive, deve fazer a estreia dele com a camisa vermelha e preta já que é o único lateral esquerdo entre os relacionados.

Por opção técnica, Salomão permaneceu em Salvador. Pelo mesmo motivo, o lateral esquerdo Iury, que foi improvisado por Geninho na esquerda contra o Fortaleza, retornou para a capital baiana, assim como o zagueiro Carlos.

O atacante Thiaguinho, contrato junto ao Atlético de Alagoinhas assim como Miller e Dionísio, ficou na Toca do Leão realizando trabalho de fortalecimento muscular e deve estar apto para jogar contra o Manaus, no dia 30. O zagueiro colombiano Héctor Urrego ainda não está regularizado.

Ainda sem pontuar, o Vitória amarga a zona de rebaixamento da Série C do Brasileiro, na 17ª colocação. Adversário da vez, o Ypiranga-RS tem apenas um ponto e está uma posição acima, em 16º lugar.

O elenco rubro-negro viaja na tarde desta sexta-feira, de avião, para Chapecó, em Santa Catarina, e, à noite, de ônibus, segue para Erechim, no Rio Grande do Sul. O último treino preparatório para o jogo contra o time gaúcho acontece no sábado (23), na cidade palco do confronto.