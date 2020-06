Sobe para 28.250 o número de infectados com a covid-19 na Bahia

A Bahia registrou 28.250 casos confirmados do novo coronavírus até a tarde deste domingo (7). Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (Sesab), o dado representa 18,99% do total de notificações no estado. Foram 33 óbitos a mais em relação ao boletim epidemiológico de ontem, mas o órgão explicou que as mortes contabilizadas hoje referem-se a um período de 19 dias, ou seja, não ocorreram em 24 horas.

No sábado (6), eram 27.396 infectados e 846 mortos.

Dos 28 mil casos confirmados neste domingo, 12.131 pacientes conseguiram se recuperar e 879 morreram. Outras 15.240 pessoas estão sendo monitoradas pela vigilância epidemiológica e com sintomas da covid-19, o que são chamados de casos ativos. Na Bahia, 4.089 profissionais da saúde foram infectados pelo novo coronavírus.

Nota do editor: A Sesab havia divulgado incialmente que 75.607 pessoas permaneciam monitoradas pela vigilância epidemiológica e com sintomas da Covid-19, o que são chamados de casos ativos, mas corrigiu esse dado para 15.240, no começo da noite.

Os casos confirmados ocorreram em 337 municípios do estado, com maior proporção em Salvador (57,51%). Os municípios com os maiores coeficientes de incidência por 1.000.000 habitantes foram Ipiaú (7.346,37), Itajuípe (7.076,28), Uruçuca (6.725,47), Urandi (5.823,03) e Salvador (5.563,74).

O boletim epidemiológico registra 44.903 casos descartados e 148.760 notificações em toda a Bahia. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 16 horas deste domingo (7).

Taxa de ocupação

Na Bahia, dos 1.978 leitos disponíveis do Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivos para coronavírus, 1.093 possuem pacientes internados, o que representa uma taxa de ocupação de 55%. No que se refere aos leitos de UTI adulto e pediátrico, dos 814 leitos exclusivos para o coronavírus, 554 possuem pacientes internados, compreendendo uma taxa de ocupação de 68%.

A Sesab frisou que o número de leitos é flutuante, representando o quantitativo exato de vagas disponíveis no dia. Intercorrências com equipamentos, rede de gases ou equipes incompletas, por exemplo, inviabilizam a disponibilidade do leito. O órgão ressaltou que novos leitos são abertos progressivamente mediante o aumento da demanda.

Exames

O Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen-BA) realizou 64.853 exames do tipo RT-PCR, que é o padrão ouro para identificar o genoma viral do coronavírus, no período de 1° de março a 7 de junho de 2020. Estão em análise 2.874 exames.