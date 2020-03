Sobe para 32 o número de bairros com casos de Covid-19 em Salvador; veja locais

Subiu para 32 o número de bairros de Salvador com casos de contaminação pelo novo coronavírus. O local mais recente a registrar foi o Jardim Nova Esperança, onde há um caso. Atualmente, Salvador tem 68 pessoas infectadas pela Covid-19. Por enquanto, a maioria dos casos está concentrada em áreas ricas, como a Pituba (12), Horto Florestal (6) e Graça (6). A lista dos bairros foi atualizada nesta sexta-feira (27) pelo secretário da Saúde de Salvador, Leo Prates, através do Twitter. Na última quarta-feira (25), a capital tinha casos espalhados por 25 bairros.

Assim, os números atualizados são: Pituba (12), Horto Florestal (6), Graça (6), Brotas (6), Caminho das Árvores (4), Barra (3), Rio Vermelho (3), Itaigara (2), Candeal (2), Canela (1), Costa Azul (1), Ondina (1), Massaranduba (1), Paralela (1), Pernambués (1), Santa Tereza (1), Armação (1), Alphaville (1), Jardim de Alah (1), Praia do Flamengo (1), São Caetano (1), Stiep (1), Jardim Apipema (1), Cajazeiras (1), Engomadeira (1), Itapuã (1), Caixa D'Água (1), Cosme de Farias (1), Engenho Velho de Brotas (1), Fazenda Coutos (1), Imbuí (1), Jardim Nova Esperança (1). Um caso permanece sem informação.

Ao CORREIO, Prates explicou como tem sido feito o controle. "No momento da confirmação do diagnóstico, o paciente informa onde mora. No processo de investigação é importante irmos até quem ele teve contato para realizar o bloqueio", explicou. Os dados são coletados pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs) e o controle por bairros deve seguir sendo atualizado.