Sobe para nove o número de prefeitos do PSD que oficializaram apoio a Neto

O pré-candidato a governador ACM Neto (União Brasil) e o pré-candidato a senador Cacá Leão (PP) receberam nesta segunda-feira (25) o apoio de mais dois prefeitos que estavam ligados à base governista. Babi de Prado (PSD), prefeita de Pau Brasil, e Chepa Ribeiro (PP), de São Félix do Coribe.

Como destaca a coluna de Jairo Costa na edição desta terça-feira (26), a chegada de Babi do Prado elevou para nove a quantidade de prefeitos do PSD que oficializaram apoio a Neto na batalha pelo Palácio de Ondina. Segundo apurou a Satélite, legenda, que integra o bloco do PT e é controlada por Otto Alencar na Bahia, deve perder outros dois quadros em curtíssimo prazo.

Com o apoio formal dos dois novos aliados, a pré-candidatura de ACM Neto manteve a média atual de uma a duas novas adesões diárias, no rastro da debandada iniciada há cerca de duas semanas. A expectativa na cúpula da União Brasil é que a marca permaneça em patamar semelhante pelos próximos dez dias.

Foto: Divulgação

Babi explicou que decidiu romper com a base governista porque Pau Brasil não teve realizadas algumas promessas. “O governador esteve lá em 2019, prometeu asfaltar 3 km da cidade e também prometeu construir uma ponte que ligaria Potiraguá à nossa cidade. Não fizeram absolutamente nada, e isso deixou a população muito insatisfeita”. Além dela, três vereadores do PSD da cidade e um filiado ao PL anunciaram apoio a Neto e Cacá.

“Nós sabemos que para continuarmos o trabalho a gente precisa acreditar em um projeto novo, um projeto diferente. Onde os prefeitos, os vereadores, todas as pessoas que lutam e militam no dia a dia da política baiana, acreditem e tenham credibilidade para lutar pela sua região. E nós sabemos, ACM Neto, que você tem muito a nos oferecer. O que você fez em Salvador pode ser replicado em toda a Bahia. Muito obrigado, está firmada a parceria e com fé em Deus teremos uma vitória esmagadora em outubro”, disse Chepa Ribeiro.

Além de Chepa, também anunciou apoio o vice-prefeito de São Félix do Coribe, Marinaldo Carneiro. “Eles estão aqui para que a gente se comprometa com o futuro de São Félix do Coribe e de toda a região. Eu só posso agradecer porque esse cara aqui ele traz com ele não apenas a marca de um grande gestor, de um grande prefeito, mas também de um líder regional. De alguém que eu sei que, ao se incorporar nessa luta, nos ajudará a conseguir uma vitória ainda mais bonita em toda a Bahia”, disse ACM Neto sobre o apoio.

Outros apoios

Somente nas duas semanas anteriores, Neto já havia recebido o apoio de 10 prefeitos que estavam na base governista. Os mais recentes foram Márcia Sá Teles (PP), de Cotegipe;, Elter Bastos (PSB), de Wagner; Yuri Andrade (PP), de Pedro Alexandre; David Cavalcanti (PP), de Glória; e Juraci da Saúde (PP), de Barro Preto.

Na semana anterior, haviam declarado a adesão Lu de Gel (PP), de Antônio Cardoso; Tânia Yoshida (PSD), de Conceição do Jacuípe; Eder de Nilda (Cidadania), de Terra Nova; Cezar de Aderio (PP), de Milagres; e Nena (PSD), de Inhambupe.

Além deles, declararam apoio a ACM Neto os prefeitos Di Cardoso (PL), de João Dourado; Zé Bahia (Podemos), de Tremedal; e Duda Leite (PSDB), de Pojuca.

Leia a coluna de Jairo Costa na íntegra aqui.