Sobe para três número de mortos por doença de origem misteriosa em Salvador

A mulher de 40 anos que estava internada no Hospital Municipal de Salvador com Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), morreu nesta terça-feira (11). A origem da doença é desconhecida, ela não tem cura e outros dois pacientes que estavam infectados também morreram. Outras duas pessoas estão internadas em Salvador com essa mesma doença.

A vítima não teve o nome divulgado, mas a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que ela tinha 40 anos, não possuía histórico de comorbidades e que os sintomas neurológicos começaram no dia 15 de agosto, sendo internada no Hospital Municipal quatro dias depois. A pasta disse também que o caso não tem histórico de viagens ao exterior, nega a existência de casos semelhantes na família ou contactantes próximos, e não tem histórico de exposição a procedimentos cirúrgicos.

A Doença de Creutzfeld-Jakob provoca desordem cerebral, perda de memória e, de forma inevitável, leva à morte. A DCJ tem quatro tipos diferentes de manifestação, um deles é a variante popularmente conhecida como Doença da ‘Vaca Louca’. No entanto, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) e a SMS descartaram que os casos tenham relação com a Vaca Louca, infecção provocada por ingestão de carne ou derivados de origem bovina contaminados.

Dos cinco casos registrados, todos em Salvador, quatro eram da variante Esporádica, forma da doença que não apresenta causa e fonte infecciosa conhecida, nem tem relação de transmissibilidade comprovada de pessoa para pessoa. O quinto paciente não teve a condição clínica informada.