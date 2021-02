Sobrinho de Hebe Camargo, Claudio Pessutti morre vítima da Covid-19

O empresário Claudio Pessutti, sobrinho de Hebe Camargo, morreu na tarde deste domingo (31). Ele estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 30 de novembro.



Segundo a assessoria de imprensa do hospital, Claudio foi vítima de complicações causadas pela Covid-19 e estava acompanhado da mulher, Helena Caio, e do filho, Claudio Pessutti Filho, na hora da morte. O empresário foi intubado no pior momento do tratamento, mas chegou a apresentar uma breve melhora. Ele, no entanto, não resistiu às sequelas e a uma septicemia.



Pesutti morava na mansão de Hebe no bairro do Morumbi (SP), e também era responsável por todo o acervo deixado pela apresentadora após sua morte em 2012. Alô Alô Bahia se solidariza com a família neste momento difícil!