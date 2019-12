Sol de Juazeiro vira moeda digital

O Grupo Susten Energia – com sede em São Paulo - está lançando uma nova moeda digital no mercado. Ao contrário do Bitcoin – a mais famosa das criptomoedas – a NEBS terá como lastro de valor o preço e a comercialização de energia limpa no mercado brasileiro. E a Bahia tem papel importante nessa inovação, pois o grupo está implantando sua primeira usina fotovoltaica na região de Juazeiro. O investimento previsto para 8 anos é de R$ 5 bilhões, em áreas que somam 500 hectares. A usina, quando em funcionamento pleno, terá capacidade de produzir 350 MW/h. A ideia é a de transformar a produção da energia limpa em ‘stable coin’ (moeda digital com valor o mais estável possível), já batizada de NEBS - New Energy Blockchain Solution, que é, de acordo com a empresa, o primeiro criptoativo brasileiro cujo valor está atrelado a um outro ativo estável.

Arrendamento - Geraldo Marques, CEO e sócio fundador da companhia, explica: “Imagine milhares de placas produzindo energia todos os dias, e você passa a ser detentor de um contrato (smart contract) que dá direito a um pedacinho dessa produção. Isso é NEBS, um token (outro nome para moeda digital) que representa o valor de toda a produção de energia dividido em pequenos pedaços que são considerados ativos de valor e instrumento de reserva financeira. Qualquer pessoa poderá ter acesso aos resultados dessa produção de energia e ganhar com ela”. A operação da empresa está baseada no arrendamento da capacidade de produção de energia solar, disponível para empresas de todos os tamanhos e segmentos. "Por outro lado, qualquer pessoa poderá ser detentora de um token NEBS, criptoativo com valorização baseada no mercado de energia”, comenta Frederick Aleixo, outro sócio da Susten. A energia produzida na usina em Juazeiro poderá ser comprada (o parque será arrendado) por grandes empresas como forma de baratear o custo com a energia elétrica - segundo a Susten, a diferença pode chegar a 65%.



Valorização - “O lastro do token está justamente atrelado sempre à capacidade de produção e venda de energia. Quanto maior a produção, maiores serão os resultados e maior será o adicional de valorização do token”, observa David Cavalcante, CFO da empresa. A Susten garante que o detentor do token poderá ver toda a movimentação da NEBS numa plataforma exclusiva, onde será possível acompanhar a sua evolução mês a mês, fazer transações de transferência para terceiros e até saques parciais de resultados. O projeto prevê, ainda, que todos os detentores de NEBS acompanhem obras de instalação de novas usinas, andamento da geração dia a dia, preço do mercado de energia e outras informações relevantes com total segurança, tudo em tecnologia blockchain (difícil de ser hackeada).



Operadora aposta no marketing de experiência e de conteúdo

A operadora Vivo inaugura hoje no Salvador Shopping seu novo conceito de loja, voltado a maximizar a experiência dos consumidores, a Vivo Iconic Store. O empreendimento incorpora conceito e design únicos e traz em seus 184m² espaço coworking e wi-fi da Vivo, onde clientes e visitantes poderão utilizar e navegar na internet, além de contar com amplo ambiente para degustação de serviços, smartphones, tablets e acessórios. “A Vivo vem evoluindo os canais tradicionais, criando canais de atendimento, disponibilizando ferramentas online e permitindo acesso confiável, fácil e eficiente aos seus serviços e produtos para disponibilizar ao cliente maior autonomia em suas escolhas”, pontua Gustavo Nóbrega, diretor de Canais da Vivo. Na Bahia, a Vivo é líder de market share móvel, com 3,4 milhões de clientes, 29,8% de participação de mercado no segmento móvel (fonte: relatório Anatel, agosto/19) e, no segmento fixo, está na vice-liderança com 28,8% de participação de mercado, acumulando 182 mil clientes (fonte: relatório Anatel, setembro/2019). A Vivo está presente com sua rede móvel 3G em 296 cidades baianas, sendo em 253 delas com o 4G e 50 municípios já contam com o 4,5G; e, na operação fixa, em 8 cidades.

Conteúdo - Também em linha com as mais recentes ações de marketing vistas pelo munda a fora, o novo espaço vai abrigar o evento ‘Acontece na Vivo’, iniciativa que pretende garantir ainda mais experiências diferenciadas aos clientes e visitantes das lojas. O evento possui diversas frentes de atuação para reforçar a proposta de encantamento com workshops gratuitos, palestras de empresas parceiras (fabricantes, programadoras, entre outras) e inauguração de novas lojas voltadas para experiência. Atualmente, as ações são para os públicos infantil, gamers, pais & filhos, amantes da tecnologia, arte e cultura, além dos idosos e pessoas com algum grau de surdez. Desde o início do programa até agosto de 2019, foram realizadas 500 ações que atraíram mais de 42.000 clientes e não clientes em mais de 170 lojas da Vivo, em 69 cidades brasileiras.





Grupo do setor de turismo bate metas de vendas

A Aviva - detentora dos destinos Costa do Sauípe, na Bahia, e Rio Quente e do parque aquático Hot Park, em Goiás - está comemorando celebra os resultados históricos obtidos na Black Friday de 2019, contando com uma superação na meta proposta e se concretizando como um dos melhores desempenhos da Black Friday no turismo brasileiro. Durante o período, que contou com diversas promoções especiais entre os dias 18 de novembro e 1º de dezembro, a companhia faturou R$ 37 milhões. O valor é mais do que o dobro do resultado obtido em 2018 (R$16 milhões), e superou a meta estabelecida para a edição deste ano. Com o oferecimento de um amplo leque de produtos e promoções ao consumidor para períodos ao longo de todo o ano de 2020, um método diferente do adotado em 2018, a companhia desenvolveu uma estratégia 360° com diversas ativações e descontos no site, central de vendas e PDV’s. “Por meio deste planejamento obtivemos crescimento em nossos principais canais de vendas: Canal Direto, Agências, OTAs, Site e Central de Vendas. Além disso, todo o público que se cadastrou previamente em nossos sites teve acesso a uma semana antecipada de ofertas exclusivas e ainda com maiores descontos, e também a promoções surpresas diárias”, destacou conta Heber Garrido, Diretor de Experiência Marketing e Vendas da Aviva.



Air Europa fecha acordo de compartilhamento com a Gol

A Air Europa, a partir de janeiro, voará para mais de 20 cidades brasileiras saindo de São Paulo, Recife, Fortaleza e Salvador, com o acordo de codeshare (compartilhamento de linhas) feito com a GOL Linhas Aéreas, a maior companhia aérea doméstica do Brasil em participação de mercado. Essa aliança permitirá à Air Europa implementar seu código em 78 voos domésticos e oferecer a seus passageiros da Europa - via Madri – maior conectividade e variedade de voos para as cidades mais importantes do Brasil. Segundo a companhia, as sinergias geradas por esse contrato também se traduzirão em maior tráfego turístico europeu para o Brasil e vantagens significativas para os passageiros que viajam em voos compartilhados, como compra de um bilhete único, check-in único e conexões mais convenientes e com tempo de espera mínimo.



Agronegócio do Oeste terá R$ 20 milhões do Prodeagro

O Programa para o Desenvolvimento da Agropecuária (Prodeagro) vai investir, no próximo ano, R$ 20 milhões no Oeste baiano. Este é o maior valor destinado à execução de projetos e pesquisas desde a criação do Fundo, cujo objetivo é viabilizar a atividade agrícola no Estado. As cifras representam um incremento de aproximadamente 35% em relação a 2019, quando foram investidos R$ 15 milhões. O anúncio do montante para 2020 foi feito, na semana passada, durante a assembleia ordinária do Prodeagro, na Fenagro, em Salvador. Entre as áreas contempladas com a verba estão a ambiental, fitossanitária, de infraestrutura e logística, além de programas de sustentabilidade e pesquisas. A maior fatia do edital 2019/2020 vai para recuperação e pavimentação de estradas, onde estão previstos gastos na ordem de R$ 16 milhões. Outra parte do orçamento, R$ 2 milhões, será destinada a programas de adequação socioambiental, a exemplo do Soja Plus, e fitossanitário. Outros R$ 2 milhões restantes serão investidos em pesquisas de novas cultivares. As ações serão conduzidas pela Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) e pela Fundação Bahia, que administrarão 90% e 10% dos recursos, respectivamente. Os valores serão aplicados em ações que visam o desenvolvimento social, ambiental e econômico da região, através do fortalecimento da agricultura.





FIQUE POR DENTRO

Promoção - A campanha promocional Natal Paralela está valendo até às 16h do dia 24 deste mês. A cada R$450 reais em compras, o cliente poderá troca a nota fiscal por um cupom (sem limites de notas fiscais por CPF) e concorrer a 4 viagens internacionais para destinos incríveis com a família, como Roma (Itália), Nova York (EUA), Orlando (EUA) e Paris (França). Os sorteios acontecerão nos dias 21 e dia 24 de dezembro, às 17h, e serão sorteados dois vales-viagem por dia. O balcão de troca está localizado no 2º Piso, em frente à loja Arezzo.

Moda - Focado no segmento de moda, o Grupo Aloha Nui – que reúne 11 lojas das melhores marcas de surfwear, ótica e sportwear do mundo – começou a executar seu plano de expansão. A previsão é de abrir 10 novos empreendimentos nos próximos anos. A primeira, uma loja da marca Billabong, considerada uma das mais conceituadas do mundo no segmento surfwear, será inaugurada depois de amanhã (12), no Shopping Barra. Com uma experiência de mais de 12 anos atuando no varejo, o grupo Aloha Nui tem procurado diversificar sua área de atuação desde o ano passado, quando abriu o restaurante Lôro, na Praia do Forte, e o Centro Esportivo HCT, na Praia do Flamengo.



Pacote do feriado – O Txai Resort, em Itacaré, lançou dois pacotes para o Natal. O primeiro é de quatro noites, de 22 a 26 de dezembro, e custa a partir de R$ 11.420 + 5% de impostos com pensão completa (café da manhã, almoço e jantar, sem bebidas alcoólicas e não alcoólicas inclusas) e traslado aeroporto de Ilhéus/ Txai Itacaré/ aeroporto de Ilhéus. O segundo, de sete noites, entre 19 e 26 de dezembro, sai a partir de R$18.570+ 5% de impostos com pensão completa e traslados. Os valores são para reserve de casal. Duas crianças de até doze anos não pagam hospedagem na acomodação dos pais

.

Sanduíche – O Salvador Shopping ganhou três novas operações voltadas para que ama sanduíches. No piso G1 está localizada a Cazollita, cujo diferencial está no fato de os sanduíches serem feitos no processo de ultra smash, ou seja, prensados na chapa. As outras duas são do Grupo Madero, que traz para a capital baiana a Sanduicheria do Junior Durski e um novo restaurante Madero Steak House. A sanduicheria - na Praça de Alimentação do Piso L3 - é a primeira do Nordeste, sendo a Bahia o terceiro estado a contar com o empreendimento, antes só implantado no Paraná e em São Paulo. No cardápio, sanduíches montados com pão baguete e molho do chefe. Nesta operação, o atendimento é facilitado pelos totens de autoatendimento. Com navegação intuitiva e fácil, as imagens mostram as possibilidades ao consumidor, que faz as escolhas, fecha o pedido e efetiva o pagamento por meio de cartão de crédito, débito ou dinheiro. A Steak House também está no L3, só que no Boulevard dos Restaurantes. Lá é servido o tradicional cardápio da casa, com receitas do chef Junior Durski para cheeseburguers, sanduíches fit, entradas, palmito assado na manteiga e flor de sal.



Dívidas - O feirão online do Serasa Consumidor foi prorrogado até do dia 15 de dezembro com descontos de até 98%. Consumidores que querem terminar o ano com suas dívidas atrasada e/ou negativadas quitadas terão mais esse tempo disponível. Segundo a empresa, até o momento mais de 4.5 bilhões de reais já foram poupados no bolso do consumidor, indicando que as empresas parceiras da plataforma também estão abertas e querendo uma boa negociação para ambos os lados.



Premiação - A 9ª edição do Prêmio Líderes do Brasil teve entre os destaques Ademar Lemos, diretor do Grupo LemosPassos, especializado em refeições coletivas, atuante em 9 nove estados brasileiros, além de contar com braço comercial em Portugal. A cerimônia, realizada pelo LIDE, Grupo de Líderes Empresariais, ocorreu ontem em São Paulo, reunindo empresários, CEOs, presidentes e outras lideranças corporativas, além de autoridades. A iniciativa é um reconhecimento ao trabalho de empresas e executivos atuantes no Brasil, de diferentes segmentos. A LemosPassos foi o grande destaque entre as empresas da Bahia – além deste ano, também foi premiada em 2017.

Portugal - A Câmara Portuguesa de Comércio da Bahia reúne associados e a nova diretoria, em jantar de confraternização na próxima quarta-feira (11), às 19h, no Restaurante Chez Bernard. O evento tem apoio institucional da Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil e do Consulado Geral de Portugal em Salvador. Na ocasião será apresentado o plano de ação da entidade para os próximos dois anos.