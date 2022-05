Solange Almeida é furtada na Itália: 'Levaram todo o meu dinheiro'

A turnê da cantora Solange Almeida pela Europa foi marcada por um fato fora do roteiro. Ela foi vítima de um furto durante sua passagem por Milão, na Itália. "Abriram minha bolsa e levaram todo o meu dinheiro", detalhou a artista.

"Aconteceu um episódio em Milão e queria dividir com vocês, principalmente com quem está vindo para cá, porque as pessoas falam que o Brasil tem muito roubo, muito assalto. Fui vítima de um roubo, não sei como, abriram minha bolsa e levaram todo o meu dinheiro", detalhou a artista em uma sequência de vídeos publicados nos stories do Instagram.

Solange afirmou ter dado falta do valor logo após o furto: "Cheguei, quis dar uma volta com as meninas, com a banda, íamos todos almoçar e só me dei conta de que fui roubada quando cheguei no hotel”.

"Tenham todo cuidado do mundo com a bolsa de vocês, quando vocês vierem, porque é babado. Foram só danos materiais. A gente está trabalhando, isso é o mais importante", complementou Solange, que gravou os vídeos enquanto embarcava de volta para o Brasil.