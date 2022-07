Solar Coca-Cola lança programa que irá apoiar microempreendedores em Salvador e RMS

A Solar Coca-Cola realiza nessa quinta-feira (28), em Salvador, o lançamento do programa Meu Negócio é Meu País. Para celebrar a pluralidade das culturas regionais, a Kuat Guaraná vai potencializar os negócios de microempreendedoras de Salvador e Região Metropolitana por meio de capacitação e aceleração do empreendimento feminino.

O evento de lançamento vai contar com a presença de empreendedoras e autoridades locais, dando um panorama da importância do empreendedorismo feminino no país, discutindo logística e metodologia explicando como vai funcionar o programa e as premiações envolvidas. O evento conta, ainda, com um pocket show do bloco afro Ilê Aiyê.

Até o dia 7 de agosto, mulheres empreendedoras, vendedoras ambulantes na área de culinária e de refeições por encomenda, proprietárias de bares, restaurantes ou cafés de Salvador e Região Metropolitana podem se inscrever no programa.

Saiba como funciona

Ao todo, 630 comerciantes serão selecionadas para a primeira fase da capacitação via WhatsApp, com conteúdos sobre educação financeira, divulgação e delivery. Desse total, 60 passam para a segunda etapa com uma apresentação on-line e, ao final, 30 mulheres empreendedoras ganham assessoria individual, processo de aceleração e R$ 3 mil para investir em melhorias dos seus negócios.

As inscrições são válidas para as cidades de Camaçari, Candeias, Dias d'Ávila, Itaparica, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Mata de São João, Pojuca, Salvador, Simões Filho, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé e Vera Cruz. Clique aqui para ver o regulamento completo.

