Solar Music Festival apresenta show de jazz nesta quinta-feira (23)

Na Rua Fonte do Boi, Rio Vermelho, o som do jazz e elementos da cultura afro-brasileira darão o tom da noite desta quinta-feira (23) no Restaurante Solar, com o Solar Music Festival. Trata-se do Saravá Jazz Bahia, que se apresenta a partir das 20h, com ingressos a R$20,00.

“O Solar quer proporcionar uma experiência dos sentidos. A ideia é fazer um casamento cuidadoso entre música e gastronomia, trazendo excelentes músicos que fazem um som que toca a alma e que não tem tanto espaço na cena cultural baiana, como o jazz e o blues”, explica a chef executiva da casa, Andréa Nascimento.

Fundado em 2010 pelo guitarrista, violonista, compositor e arranjador, Márcio Pereira, o Saravá Jazz Bahia apresenta fundamentos de jazz e elementos da cultura afro-brasileira e baiana como ijexá, samba-de-roda, ritmos de candomblé e criados pelos blocos afro de Salvador.

Integram o sexteto os músicos Ângelo Santiago (contrabaixo acústico), Carlos Careca (bateria), Mateus Aleluia Filho (trompete), Bruno Nery (trombone), e Vinicius Freitas (saxofone). No repertório, músicas do primeiro CD, lançado em dezembro de 2017, dentre outras.

Há mais de 15 anos, o Solar atua na área da gastronomia, atendimento à la carte e eventos de pequeno e grande porte.

Com o cardápio da chef, Andréa Nascimento, que possui mais de 27 anos de experiência, o Solar tem sua marca reconhecida pela qualidade no atendimento e foi eleito pela Revista Veja Comer e Beber Salvador por oito anos consecutivos como um dos destaques gastronômicos de Salvador.

Também ganhou título de destaque no Guia 4 Rodas e no Bahia International Guide. Andréa integra o time de Embaixadoras do Festival Donas do Sabor, do site Visit Salvador da Bahia.

Estacionamento

A Rua Fonte do Boi possui Zona Azul. Os Hoteis Ibis e Mercure, vizinhos ao Solar Restaurante, possuem estacionamento privativo aberto ao público.

Ainda dentro dos protocolos de segurança, o evento possui limite de vagas, sujeito a lotação do espaço.