Soldado da PM de folga é baleado no Vale da Muriçoca, na Federação

Um soldado da Polícia Militar foi baleado por um suspeito ao sair de seu carro, na Federação, às 18h17, da noite de quinta-feira (09). Testemunhas relataram que o militar estava no seu carro com outros três PMs - nenhum estava fardado - quando foram interceptados por bandidos armados.

De acordo com registro policial feito no Hospital Geral do Estado (HGE) ao sair do veículo Fiesta Sedan, de cor prata, o PM foi atingido na região do ombro esquerdo. No HGE ele passará por cirurgia e não corre risco de morte.

O atentado ocorreu em via pública, no Beco do Buguelo, na localidade do Vale da Muriçoca, Federação.

Reconhecido pelo policial como Uelbert Portugal de Moraes, conhecido como Gaspar, o suspeito já responde ação penal por tráfico e associação para o tráfico. "Os ônibus tiveram que parar, foi uma correria total. As pessoas passaram mal, desmaiaram. O comércio fechou todo", afirmou um morador da região.

Segundo a polícia, o bandido o reconheceu o carro da vítima por saber que se tratava de um policial que morava e trabalhava na região. "Foi uma troca de tiro, me joguei logo no chão. Era um carro preto, tinham quatro policiais a paisana. Eles estavam passando e viram de quatro a cinco bandidos no beco e começou tudo. Foi muito tiro", destacou um morador da região.

Ainda de acordo com a polícia, na noite de quinta,foi uma realizada uma operação onde houve condução de suspeitos para a Central de Flagrantes, no Iguatemi.

Em nota, a PM informou que equipes da 41ª CIPM, Rondesp Atlântico e Operação Gêmeos realizaram incursões na localidade com o objetivo de localizar e prender o autor do disparo, apreenderam uma arma de fogo abandonada, provavelmente pertencente a um dos criminosos, mas não foi possível prender ainda ontem o autor do disparo.

