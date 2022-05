Solidariedade: 'Aliança com Lula pode ser muito maior', diz Paulinho

Em ato que oficializou o apoio do Solidariedade à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o presidente da sigla, Paulinho da Força, afirmou nesta terça-feira (3) que fez questão de convidar pessoas, para além da esquerda e centro esquerda, para mostrar que a candidatura de Lula pode crescer. "Essa aliança pode ser muito maior", afirmou



O parlamentar disse, também, que a eleição ainda não está ganha e que é preciso focalizar forças na ampliação de alianças. "Estamos perdendo tempo com algumas coisas, como vaia e reforma trabalhista", declarou.



Em relação à reforma trabalhista, Paulinho disse que isso será resolvido em dois meses dentro do Congresso Nacional. "Falo isso porque precisamos tratar o Brasil". "Você (Lula) precisa ser a pessoa que una aqueles que querem um Brasil diferente", afirmou.