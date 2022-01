Somente sócios do Vitória terão acesso ao primeiro Ba-Vi de 2022

Apenas os sócios-torcedores do Vitória terão acesso ao primeiro Ba-Vi da temporada 2022. O clássico será disputado na quarta-feira (2), às 19h15, no Barradão, e será válido pela 4ª rodada do Campeonato Baiano.

A decisão da diretoria rubro-negra é baseada na determinação do Governo do Estado, que limita o público nos estádios em 1.500 pessoas em função da nova alta de casos de covid-19 na Bahia.

As bilheterias não irão funcionar e o check-in deve ser feito através do site da FutebolCard (www.futebolcard.com.br). Os bilhetes já estão disponíveis e, quando o total de 1.500 ingressos for alcançado, o sistema irá bloquear os demais acessos. Atualmente, o Vitória tem 6.006 sócios ativos. No dia do jogo, o acesso será finalizado às 20h15.

Os sócios do Vitória que têm os planos Ouro, Prata, Diamante e Rubi, que contemplam gratuidade nos ingressos, só precisam entrar no site da FutebolCard para obterem o voucher que dará acesso no Barradão. O sócio Bronze terá que adquirir o ingresso de forma remota mediante pagamento de R$ 28 (arquibancada) e R$ 70,00 (cadeira).