Sommelière baiana lança clube de assinatura de vinhos em Salvador e RMS

Pioneira na realização de rodízios de vinhos em Salvador, a sommelière soteropolitana Letícia Spanholo lança este mês de setembro um projeto inédito: o Clube de Assinatura de Vinhos Wine Spanholo – WS Club. Com entrega gratuita na capital, Lauro de Freitas e Linha Verde, a iniciativa vai além do delivery de garrafas, proporcionando aos assinantes uma curadoria especializada e democrática.

Segundo Letícia, a ideia de criar um clube voltado exclusivamente para a RMS foi inspirada pelas próprias inquietações dos conterrâneos, que adoram novidades mas consideram o momento da compra um tanto estressante.

“Muitos esbarram na ausência de conhecimento e nem sempre ficam satisfeitos com suas escolhas. Outros já conhecem o próprio paladar, mas sentem falta de uma consultoria na hora da compra ou da harmonização. A proposta do WS Club é, principalmente, simplificar esses momentos”, explica a especialista em vinhos.

São três o planos do WS Club, que funcionam sem contrato de fidelidade e podem ser intercambiados. O Vinhedo (R$ 150) é indicado para iniciantes e contém 3 rótulos com perfil descomplicado, ideais para o dia-a-dia. Uva (R$ 250), por sua vez, contém 6 garrafas é recomendado para os que possuem maior familiaridade com regiões produtoras e estilos da bebida, apreciando-a com maior frequência.

Já o plano Vinho (R$ 600), também com 6 unidades, atende principalmente aos que têm mais autonomia e já conhecem o próprio paladar, porém buscam praticidade e uma curadoria criteriosa. O “nivelamento” é feito com ajuda de um questionário, que levanta o perfil de cada consumidor, e há uma personalização de acordo com as preferências pessoais. Ou seja: se você não é fã de brancos, não irá recebê-los.

Além dos vinhos, o associado recebe outros benefícios, como uma ficha técnica comentada de cada rótulo; dicas de harmonizações e 10% de desconto para compras extras no e-commerce Wine Spanholo. “Junto com o material também enviamos um ‘mimo’, que pode ser um acessório ou cupom de desconto em negócios de gastronomia da região”, conta Letícia Spanholo.

Letícia Spanholo está lançando um clube de vinhos com frete grátis para Salvador,. Lauro de Freitas e Linah Verde (Foto: Divulgação)

Outra vantagem é o acesso a um grupo virtual e fechado, onde o associado tem canal aberto com a sommelière para consultorias, recebe conteúdos exclusivos em vídeo e pode trocar informações com outros assinantes. “O brasileiro descobriu, nesse período tão complicado, que o vinho é tão apaixonante quanto instigante e agregador. E é nesses momentos, ainda que virtuais, onde muitos ampliam não só conhecimentos, mas também suas relações sociais”, comenta a sommelière. Para saber mais detalhes sobre WS CLUB e os vinhos do mês, acesse o instagram da Wine Spanholo ou fale com a sommelière pelo whatsapp (71) 98503-5746.

Sobre Letícia Spanholo – Com formação em Sommelier de Vinhos pela ABS-SP e especialista em Marketing de Vinhos, Letícia Spanholo tem pelo menos 15 anos de carreira nesta área. Após atuar em grandes empresas do segmento, como a importadora Expand, abriu há 6 anos a Wine Spanholo, na Mooca (SP). Com um portfólio exclusivo de vinhos finos nacionais e importados, passou a vender para todo o Brasil. A criação do rodízio de vinhos e outras ações comerciais lhe renderam a comenda Mulher de Sucesso, da Assembleia Legislativa de São Paulo, por 2 anos consecutivos. Em 2020, iniciou as atividades da empresa em Salvador e pretende abrir uma loja física na capital baiana em 2021.

*Conteúdo patrocinado