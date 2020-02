'Sou bonita, sou preta, sou forte': candidatas contam por que querem ser Deusa do Ébano

Dentre 126 inscritas, 15 foram escolhidas. Agora, uma delas será rainha. Neste sábado (8), quando ocorrerá a 41ª Noite da Beleza Negra, um júri vai escolher a próxima Deusa do Ébano - aquela que vai representar o Ilê Aiyê ao longo do próximo ano.

O espetáculo começa às 21h, na Senzala do Barro Preto, na Rua do Curuzu, na Liberdade. Além da Band'Ayiê, anfitriã da festa, a noite contará com shows de Daniela Mercury, Nara Couto, Graça Onasilê, Márcia Short e Patrícia Gomes.

Nesta sexta-feira (7), véspera do concurso, as candidatas foram apresentadas à imprensa em uma entrevista coletiva. O CORREIO conversou com cada uma delas e pediu que respondessem a uma questão: por que querem ser a Deusa do Ébano 2020?

Conheça a resposta de cada uma delas

1. Amanda Conceição Ribeiro Santos

Idade: 19 anos

Bairro: Santa Mônica – Salvador (BA)

Ocupação: Auxiliar de serviços administrativos

Trajetória no concurso: Concorre pela segunda vez

2. Camila Cruz Silva

Idade: 28 anos

Bairro: Plataforma – Salvador (BA)

Ocupação: Estética Afro

Trajetória no concurso: Concorre pela quarta vez

3. Carla Dandara Nascimento Pereira

Idade: 26 anos

Bairro: Engenho Velho de Brotas – Salvador (BA)

Ocupação: Arte-educadora e esteticista

Trajetória no concurso: Concorre pela terceira vez

4. Cátia Silene Moreira Barreto

Idade: 31 anos

Bairro: Pero Vaz - Salvador (BA)

Ocupação: Promotora de Eventos e Trançadeira

Trajetória no concurso: Concorre pela primeira vez

5. Geiseane Silva Ferreira

Idade: 25 anos

Bairro: Aracatiba - São Sebastião do Passé (BA)

Ocupação: Manicure domiciliar

Trajetória no concurso: Concorre pela primeira vez

6. Gleiciele Teixeira Oliveira

Idade: 22 anos

Bairro: Curuzu – Salvador (BA)

Ocupação: Modelo e Dançarina

Trajetória no concurso: Concorre pela segunda vez

7. Honara Santos da Paixão

Idade: 23 anos

Bairro: Garcia - Salvador (BA)

Ocupação: Atendente

Trajetória no concurso: Concorre pela terceira vez

8. Jadiele de Oliveira Santos

Idade: 30 anos

Bairro: Caixa D'água – Salvador (BA)/ Natural de Feira de Santana (BA)

Ocupação: Locutora de eventos

9. Laíse da Cruz de Lima

Idade: 23 anos

Bairro: Mata Escura – Salvador (BA) / Natural de Terra Nova (BA)

Ocupação: Trançadeira

Trajetória no concurso: Concorre pela primeira vez

10. Larissa Pereira Ramos

Idade: 23 anos

Bairro: Mussurunga - Salvador BA

Ocupação: Graduanda em Enfermagem

Trajetória no concurso: Concorre pela primeira vez

11. Larissa Silva

Idade: 32 anos

Bairro: Daniel Lisboa – Brotas – Salvador (BA)

Ocupação: Biomédica

Trajetória no concurso: Concorre pela segunda vez

12. Núbia Ferreira

Idade: 19 anos

Bairro: Liberdade – Salvador (BA)

Ocupação: Atriz e estudante de Nutrição

Trajetória no concurso: Concorre pela primeira vez

13. Sabrina Sant'Ana dos Santos

Idade: 31 anos

Bairro: Alto da Boa Vista - Rio de Janeiro (RJ)

Ocupação: Cantora e Bailarina

Trajetória no concurso: Concorre pela primeira vez

14. Sarah Odara

Idade: 30 anos

Bairro: Simioni - Ribeirão Preto (SP)

Ocupação: Arte-educadora

Trajetória no concurso: Concorre pela primeira vez

15. Tailane Brito Santos.

Idade: 18 anos

Bairro: Pero Vaz - Salvador (BA)

Ocupação: Estudante de Farmácia

Trajetória no concurso: Concorre pela primeira vez