Sou Verão chega à Barra com seis esportes gratuitos

Apaixonados por esporte, os amigos Lucas Barozzi, 23 anos, Yohanna Meneses, 20, e Wagner Rodrigo, 28, decidiram pela canoa havaiana como primeira atividade de lazer no projeto Sou Verão, na Barra. Recém-chegados de Brasília, o jovem trio e suas mães: Marília Barrozo, 65, Anita Portela, 62, e Rosangela Rosa, 61, escolheram o projeto como opção de diversão para esta manhã de sábado, 15.

“Eu faço natação olímpica, judô e capoeira, mas nunca fiz canoa, hoje vai ser a primeira vez”, revela Lucas, ao mesmo tempo em que veste o colete de identificação, concede entrevista e acompanha as orientações da instrutora. Quando questionado se sente algum medo de entrar no mar, a resposta vem rápida: “Medo nenhum. Sou atleta!”, garante o jovem, que tem síndrome de Down, assim como seus amigos .

Destacando a importância de ações como essa para a socialização e estímulo ao aprendizado, a baiana Anita Portela, mãe de Yohanna, sentiu-se acolhida pela equipe do projeto. “Não é sempre que confiamos os nossos filhos à realização de esportes como esses. Poder propiciar para eles a vivência de novos aprendizados, o estímulo motor e o prazer inesperado são gratificantes e importantes para nós. Acreditar na inclusão é um passo essencial para a mudança”, conclui.

Primeira a chegar

Dona de um sorriso fácil e de muita disposição, a advogada Elis Andrade, 27, foi uma das primeiras pessoas a chegar na tenda de esportes aquáticos. “Soube do projeto através do meu irmão que é salva-vidas e convocou toda a família. Foi a primeira vez que fiz SUP (Stand Up Paddle) e foi maravilhoso! Os instrutores são incríveis e nos deixam super seguras. Agora quero ir para a canoa”, revela Elis, que mesmo tendo um irmão salva-vidas não é muito de participar de atividades no mar, mas não teve medo de encarar o pranchão e se divertiu.

A advogada Elis Andrade foi uma das primeiras pessoas a chegar na tenda de esportes aquáticos

Pela primeira vez em Salvador, o pequeno Lucas Freitas, 12, ao lado dos pais Joana e Fernando Freitas, escolheu uma atividade que pudesse ser feita em família. “Somos de Juiz de Fora – MG e passeando aqui pela Barra vimos o estande e a equipe com as camisas. Como estamos de férias e Lucas queria participar, entramos todos juntos na diversão”, explica Joana, antes de receber as instruções sobre como remar na canoa havaiana, nova atividade do Sou Verão.

Joana, Lucas e Fernando Freitas com as instrutoras do Sou Verão

Quem também marcou presença nessa edição, foi o time de influencers Yuri Badaró (@blogsuperhomem), Nanai Costa (@nanaicosta), Anny Santana (@cacheanny) e Gabriela Rosa (@gabbyrosa2). “Estava ansioso para participar das atividades. Vou trabalhar ainda hoje, mas fiz questão de aproveitar a manhã para fazer SUP e canoa havaiana pela primeira vez”, explica Yuri.

Anny Santana, Nanai Costa, Yuri Badaró e Gabriela Rosa (Foto: Rodrigo Almeida)

Inclusão

Realizado pelo CORREIO, com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio da água Mineral Fresca, o Sou Verão começou na semana passada, na praia e São Tomé de Paripe e chegou hoje à Barra, ocupando pontos do Porto e do Farol. Com oferta gratuita de atividades esportivas: stand up paddle, patins, skate longboard, futevôlei, frescobol (exclusivo em Paripe) e canoa havaiana, o projeto chega à sua quarta edição estimulando a prática de atividades físicas e democratizando o acesso aos esportes.

“Aprendi a andar de Stand Up Paddle na primeira edição do Sou Verão, desde então não perdi nenhum ano. Quando chega essa época eu fico de olho no site e no instagram do Correio para saber as datas e os lugares. Não perco por nada!”, revela Henrique Bastos, 24, após se dividir entre a prática do SUP e os esportes terrestres.

Henrique Bastos aprendeu SUP no Sou Verão 2014 e voltou para praticar

Para quem deseja participar, a próxima edição do Sou Verão acontece dia 22, em São Tomé de Paripe. A temporada do projeto segue até 26 de janeiro, sempre aos sábados, das 8h às 12h, gratuitamente. Só precisa levar um documento de identificação com foto e se inscrever na hora. Menores de idade devem estar acompanhados de um adulto responsável. Confira as datas e programe-se: 22/12 (Paripe), 29/12 (Barra), 05/01 (Barra), 12/01 (Paripe), 19/01 (Barra) e 26/01 (Paripe).

Elis Andrade fez sua estreia no SUP (Erik Salles) Rolou futevôlei na Barra (Erik Salles) Henrique Bastos aprendeu SUP no primeiro Sou Verão (Erik Salles) Galera animada da canoa havaiana (Erik Salles) Família unida: Joana, Lucas e Fernando Freitas (Erik Salles) A tenda do skate e patins ficou no Farol (Erik Salles) Galera no SUP (Erik Salles) Canoa havaiana foi sucesso (Erik Salles) Os amigos Lucas Barozzi, Wagner Rodrigo e Yohabba Meneses (Erik Salles) (Erik Salles) (Erik Salles) (Erik Salles) Nosso salva-vidas Jader Andrade (Erik Salles) Yuri Badaró Yuri Badaró, Gabriela Rosa e Nanai Costa Só brinca com proteção Anny Santana, Nanai Costa, Yuri Badaró e Gabriela Rosa