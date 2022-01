Sou Verão encerra sétima temporada na Orla da Barra

Depois de dois meses levando ao público informações sobre bem-estar e saúde, além de dicas de como aproveitar o Verão de Salvador, a sétima temporada do Sou Verão chegou ao fim na manhã deste sábado (29). Pela quarta semana seguida, o projeto do Jornal CORREIO montou sua estrutura em um dos pontos da Orla da cidade. As modalidades esportivas foram oferecidas na Barra. No Cristo, o público teve aulas de Yoga e Slackline, já no Farol, a diversão ficou por conta do Futmesa e Cross Training. Tendas da Drogaria São Paulo e Vitalmed também funcionaram no local com serviços gratuitos.

Para participar, quem passou pelos postos de atendimento precisou apresentar o comprovante de vacinação contra Covid-19 (com, pelo menos, duas doses), além de documento de identificação. O uso de máscara foi obrigatório para todas as pessoas que fizeram as atividades ofertadas gratuitamente. Em todas, instrutores estavam a postos para passar as informações e tirar dúvidas. Nos sábados anteriores, o projeto alternou as orlas de São Tomé de Paripe e Barra.

No Futmesa, modalidade que estreou nesta temporada, a disputa dos jogos foi intensa, inclusive com a presença de atletas como a baiana Kety Dias, terceira colocada no campeonato brasileiro da modalidade. A atleta, que começou a carreira no futebol, conheceu o esporte quando morava na China e desde então vem se dedicando aos treinos e participando de competições. "É um sonho próximo termos o Futmesa se tornando um esporte olímpico. Futmesa é inclusivo, permite que todo tipo de pessoa, de qualquer idade, possa praticá-lo", conclui a esportista, que está se preparando para a Taça Brasil, que vai acontecer em maio, em Cuiabá.

Quem também se divertiu com o Futmesa foi o assessor administrativo Ricardo dos Santos Inácio, que já conhecia o esporte e quando soube que o Sou Verão retornaria à Barra, passou pelo Farol para jogar algumas partidas. “Tenho base no futebol e não achei difícil”, comentou.

Do lado do Futmesa estava o espaço da turma do Cross Training. Em uma das turmas, uma família inteira participou e se divertiu. Vindos de Alagoas para passar alguns dias de férias em Salvador, o casal Edvaldo e Edna de Castro Alves e as pequenas Erika, de 10 anos, e Ellah, de 6, fizeram todas as atividades sugeridas pelo instrutor. “Elas veem o pai e a mãe praticando esportes e é natural que também queiram participar. Não praticar é que faz mal, a gente fica sedentário e ansioso”, dá a dica Edvaldo.

No Cristo da Barra, outra família de férias em Salvador resolveu participar de uma das modalidades do Sou Verão. O advogado Valbert Laert trouxe a filha, Ellen Vitória Santos Gonçalves, de 9 anos, para passear na Orla da Barra e incentivou a pequena a ir no Slackline. “Somos de Vitória da Conquista e ela ainda não conhecia Salvador”, disse. A menina acabou matando duas vontades: visitar a capital baiana e praticar a atividade.

No mesmo ponto turístico, das 8h ao meio-dia, vários grupos de pessoas passaram pelo espaço dedicado à Yoga. A professora da modalidade, Maria Eduarda Guimarães, estava feliz com a procura do público, que internalizou a atividade como algo importante para se ter uma consciência maior sobre o próprio corpo. “Foi importante fazer as atividades do projeto ao ar livre, em contato com a natureza. Tivemos praticantes de idades e experiências diversas em relação à Yoga”, relatou.

Saúde – Além das modalidades esportivas, o público que prestigiou o Sou Verão neste sábado visitou as tendas montadas no Farol da Barra, que ofereceram serviços gratuitos, como aferição de pressão arterial, avaliação nutricional com medição de peso e altura, índice de massa corpórea (IMC) e circunferência da cintura, além de brindes e venda de produtos voltados para os cuidados com a pele, como protetores solares, entre outros.

A gerente Distrital da Drogaria São Paulo (setor Litoral), Rosimeire Matsumoto, liderou as ações da empresa durante o Sou Verão e comemorou o sucesso da iniciativa. “As pessoas estão cuidando mais da saúde e buscando seu bem-estar, por isso incluímos em nossas ações um consultor especializado em dermocosméticos e cuidados com a pele. Trouxemos um braço da Drogaria São Paulo para oferecer este serviço de orientação para a população”, afirmou.

