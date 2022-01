Sou Verão estreia temporada de esportes e bem-estar em São Tomé de Paripe, neste sábado (8)

A professora Mel Silva, 51 anos, e o agente de serviço Jairo Santos Silva, 53, foram os primeiros a se inscrever no Sou Verão, projeto do CORREIO que movimentou São Tomé de Paripe na manhã deste sábado (8). Adepto de atividades físicas, como corrida e ciclismo, o casal não teve dificuldades em praticar a Canoa Havaiana, uma das quatro modalidades esportivas oferecidas pela ação no local.

Uma das modalidades mais disputadas, a Canoa Havaiana está de volta ao projeto

“Foi a nossa primeira vez, mas não achamos difícil”, disse Mel, já de olho nos outros esportes disponíveis. “Praticar atividades físicas contribui para estarmos mais dispostos, inclusive no trabalho”, afirmou Jairo. Depois de se divertirem juntos, cada um optou por uma modalidade oferecida gratuitamente pelo projeto, que está em sua sétima edição.

Casal unido também no esporte: Mel Silva e Jairo Santos Silva passaram a manhã conhecendo as modalidades do Sou Verão

Mel elegeu o Cross Training, atividade que praticou ao lado de Edineia Oliveira, 36, frequentadora do Sou Verão em anos anteriores. “Eu já trouxe meus primos menores nas outras edições e hoje vim sozinha. Fico muito feliz com o retorno do projeto e vou retornar no dia 22 para praticar a Canoa Havaiana”, garantiu Edineia.

Edineia Oliveira é veterana do Sou Verão e veio matar a saudade

Fabricante das estruturas usadas no Futmesa, o engenheiro civil Luis Henrique Lessa, 41 anos, bateu uma bola com o educador físico Gustavo Fael Matos, 40 anos, antes de contar mais um pouco sobre a modalidade esportiva criada há dois anos. “Mesmo recente, já são realizadas competições nacionais e estaduais, que não acontecem na areia. Em Salvador, por ser uma cidade de praia, a atividade passou por uma adaptação”, explicou. Oficialmente, existem quatro categorias de competição: masculino, feminino, misto e solo, ou X1, quando são apenas dois competidores.

Se depender de Luis Henrique Lessa e Gustavo Fael Matos, o Futmesa vira esporte olímpico

Lessa vê a iniciativa do CORREIO como uma forma de ajudar a divulgar o Futmesa em Salvador. “No Rio de Janeiro e em Minas Gerais, ele já é conhecido, inclusive é praticado nas escolas, mas por aqui ainda é relativamente novo, então achei bacana o projeto”, disse. “É um esporte que tem tudo para ficar, para crescer, e, quem sabe, virar uma modalidade olímpica. Esse é o sonho das federações”, revelou.

As amigas Clara Pimenta, Janine Mota e Maria Eduarda Araújo jogaram Beach Tennis e conheceram a Canoa Havaiana

Outra novidade dessa temporada de Sou Verão, o Beach Tennis também reuniu um público disposto a aprender sobre suas regras. Maria Eduarda Araújo, Clara Pimenta e Janine Mota, todas com 18 anos, vieram acompanhar uma amiga e acabaram se interessando pelo projeto. “Dá a oportunidade de o público conhecer e praticar esportes diferentes do habitual”, avaliou Maria Eduarda. Após a partida, trio ainda experimentou a Canoa Havaiana.

Saúde – Além das quatro modalidades esportivas, o Sou Verão deu oportunidade ao público que foi conhecer o projeto de cuidar um pouco da saúde e bem-estar. Tendas montadas na praça de São Tomé de Paripe ofereceram alguns serviços. Na estrutura da Drogaria São Paulo foi possível medir a pressão arterial e adquirir produtos voltados para os cuidados com a pele, como protetores solares, entre outros.

O secretário pessoal Valter Cunha aproveitou para aferir a pressão arterial

Já na base da Boa Saúde e Vitalmed, quem passou por lá fez avaliação nutricional com medição de peso, altura, índice de massa corpórea (IMC) e circunferência da altura e recebeu atendimento personalizado da nutricionista Janaína Meira. “A depender da demanda da pessoa, a gente dá orientações adequadas e tira dúvidas”, explicou.

O público contou com serviços gratuitos no local, como avaliação nutricional

Uma ambulância com um time de profissionais da saúde ficou a postos para atender qualquer necessidade do público que participou desta edição do projeto.

Programação - No próximo sábado, 15, o Sou Verão vai estar no Cristo e Farol da Barra, das 8h às 12h, onde o público vai poder praticar gratuitamente Cross Training, Futmesa, Yoga e Slackline. Todas contarão com material de proteção e instrutores. No dia 22, o projeto retorna à São Tomé de Paripe, encerrando a temporada em 29 de janeiro, na Barra.

Os interessados vão poder se inscrever no local, via QRCode, e devem apresentar o comprovante do cartão de vacinação COVID-19 por aplicativo ou em papel com ao menos duas doses, além de documento de identificação. Menores de idade (fora do calendário de vacinação COVID-19) devem estar acompanhados dos responsáveis, comprovadamente vacinados. Em todos os casos, o uso da máscara é obrigatório.

O quê: Sou Verão

Quando: todos os sábados de janeiro – 15, 22 e 29/01, das 8h às 12h

Onde: dias 15 e 29/01, na Barra (Farol e Cristo), dia 22/01, em São Tomé de Paripe

Quanto: grátis

