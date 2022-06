SPFW: Meninos Rei homenageia África e faz protesto contra racismo em desfile

A marca baiana Meninos Rei homenageou a África e protestou contra o racismo e o genocídio do povo negro no desfile desta quinta-feira (2), na São Paulo Fashion Week N53. O desfile, que faz parte do Projeto Sankofa, abriu a segunda noite do evento. Ao som de Mariene de Castro, a ex-BBB Jessilane Alves e a biomédica Jaqueline Goes estrearam na passarela vestindo peças exclusivas da marca, comandada pelos irmãos Céu Rocha e Júnior.

A coleção faz alusão aos reis e rainhas do continente.

A jornalista Maíra Azevedo, conhecida como Tia Ma, e a cantora Aline Wirley também participaram do desfile. Além das personalidades convidadas, a Meninos Rei completou seu casting com modelos baianos que já participaram do Afro Fashion Day, do CORREIO, como Alesí Falcão, Joice Simas, Santti e Willy Montenegro.

Veja fotos dos bastidores:

"Fiquei super feliz com o convite e nunca tinha me imaginado em uma passarela. Sempre assistia, achava a coisa mais incrível, mas na minha realidade era fora de contexto", contou Jessi em entrevista ao E+.

Também foi a estreia da biomédica Jaqueline Goes, uma das primeiras profissionais brasileiras a sequenciar o RNA do SARS-CoV-2 - o vírus que causa a covid-19 - após 48 horas do primeiro caso no Brasil.

O modelo criado para Jaqueline conta com adereços que destacam a beleza de origem africana. "Ser vista como um referencial de mulher negra, nordestina e baiana que ocupa um lugar no meio acadêmico, mas que também contempla outros aspectos da vida, como o vestir-se bem, me deixa muito feliz e acredito que os meninos souberam captar isso em mim. Me sinto lisonjeada e ao mesmo tempo com uma grande responsabilidade em mãos", comenta a pesquisadora.