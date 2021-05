SSP-BA recepciona ligações do 192, após pane na central da Samu

Uma ação rápida da Superintendência de Telecomunicações (Stelecom) garantiu que as ligações para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) não fossem interrompidas, neste domingo (30), após interrupção do funcionamento da central telefônica do orgão de saúde municipal.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), o problema aconteceu durante a madrugada deste domingo (30) e, assim que foi informado, a Stelecom direcionou as ligações para o Centro Integrado de Comunicações (Cicom) da SSP, impedindo a interrupção do atendimento.

"O Samu é um grande parceiro da Segurança Pública e, inclusive, ocupa mesas no nosso Centro de Operações e Inteligência (COI). Essa semana, pensando nessas instabilidades, iniciamos um treinamento para os integrantes da unidade de saúde", ressaltou o superintendente da Stelecom, tenente-coronel Renato Lima.

O oficial completou que o serviço essencial, se depender da SSP, continuará sendo realizado, mesmo utilizando o sistema de comunicações da polícia. As informações são da SSP-BA.